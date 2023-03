'Oskaru' ceremonijā triumfē sirreālā komēdija 'Viss visur vienlaikus'

ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvu ceremonijā šogad triumfējusi sirreālā zinātniskās fantastikas komēdija "Viss visur vienlaikus" (Everything Everywhere All at Once), kas saņēmusi balvu arī galvenajā kategorijā "Labākā filma". Kopumā filma saņēmusi septiņus "Oskarus".

Filmas veidotāji Daniels Kvens un Daniels Šeinerts tikuši pie labākā režisora "Oskara", savukārt galvenās lomas atveidotāja Mišela Jeo saņēmusi balvu kā labākā aktrise, kļūstot par pirmo Āzijas izcelsmes sievieti, kas uzvarējusi šajā kategorijā.

Saņemot "Oskara" balvu, Mišela Jeo to nosauca par cerību un iespēju signāluguni un veltīja visiem mazajiem zēniem un meitenēm, kas izskatās, kā viņa un skatās šovakar ceremoniju. Tāpat 60 gadu vecā malaiziešu izcelsmes aktrise atgādināja sievietēm, lai viņas nekad neļauj nevienam teikt – jūsu labākais laiks ir pagājis.

Pie "Oskariem" tikuši arī filmas otrā plāna aktieri – Džonatans Ke Kvans un Džeimija Lī Kērtisa, tāpat filma godalgota ar zeltīto statueti par labāko oriģinālo scenāriju un labāko filmas montāžu.

Tādējādi "Viss visur vienlaikus" kļuvusi par pirmo filmu ASV kinoakadēmijas vēsturē, kas saņēmusi "Oskarus" gan labākās filmas, gan labākās režijas, gan trīs labākās aktiermeistarības kategorijās.

Kopumā kinolente "Oskara" balvai bija nominēta 11 kategorijās un iepriekš tika uzskatīta par līderi šī gada ASV Kinoakadēmijas sacensībā.

Komēdija, ko "The New York Times" iepriekš nodēvējis par "žanru virpuli", vēsta par kādu ķīniešu imigranti Amerikā – Evelīnu. Viņai pieder veļas mazgātava, tomēr īpašniece ne pārāk labi orientējas finansēs, tāpēc ir nonākusi nodokļu inspekcijas redzeslokā. Kādā no vizītēm nodokļu departamentā atklājas, ka Evelīnai ir kontakti ar paralēlo pasauli. Tas ļauj viņai atskatīties pagātnē, atklāt neticamas prasmes un talantus, kā arī dažādus pagājušo notikumu scenārijus, ja vien būtu pieņemti citi lēmumi.

Tikmēr otra šī gada līdere sacensībā par "Oskara" balvu – vācu kara drāma "Rietumu frontē bez pārmaiņām" ( All Quiet on the Western Front) saņēmusi balvas par labāko operatora darbu, labāko oriģinālo skaņu celiņu un labāko filmas mākslinieka darbu. Tāpat "Netflix" paspārnē tapusī "zudušās paaudzes hronista" Ēriha Marijas Remarka slavenākā romāna jaunā ekranizācija triumfējusi kategorijā "Labākā ārvalstu filma".

Labākā aktiera "Oskars" ticis Brendanam Freizeram par galveno lomu filmā "Valis" (The Whale).

Kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma godalgu saņēmusi režisora Daniela Roera filma "Navaļnijs" (Navalny), kas vēsta par Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija slepkavības mēģinājumu, kas notika 2020. gada 20. augustā, un šī nozieguma izmeklēšanu. Savukārt kategorijā labākā pilnmetrāžas animācijas filma pie "Oskara" tikusi šausmu pasaku meistara Giljermo del Toro "Pinokio" ("Pinocchio").

"Oskara" balva 2023 – uzvarētāji



Labākā filma:

"Everything Everywhere All At Once";

"All Quiet On The Western Front";

"Avatar: The Way Of Water";

"The Banshees of Inisherin";

"Elvis";

"The Fabelmans";

"Tar";

"Top Gun: Maverick";

"Triangle of Sadness";

"Women Talking".

Labākā režija:

Daniels Kvans un Daniels Šeinerts "Everything Everywhere all at Once";

Mārtins Makdona "The Banshees of Inisherin";

Stīvens Spīlbergs "The Fabelmans";

Tods Fīls "Tar";

Rūbens Ostlunds "Triangle of Sadness".



Labākā ārvalstu filma:



"All Quiet on the Western Front" (Vācija);



"Argentina, 1985" (Argentīna);

"Close" (Beļģija);

"EO", (Polija);

"The Quiet Girl", (Īrija).

Labākā animācijas filma:



Giljermo del Toro "Pinnochio";



"Marcel The Shell With Shoes On";

"Puss In Boots: The Last Wish";

"The Sea Beast";

"Turning Red".



Labākā dokumentālā filma:



"Navalny";

"All that Breathes";

"All the Beauty and the Bloodshed";

"Fire of Love";

"A House Made Of Splinters".

Labākā aktrise:



Mišela Jeo (Michelle Yeoh) - "Everything Everywhere All at Once";

Keita Blanšeta (Cate Blanchett) – "Tar";

Ana de Armass (Ana de Armas) – "Blonde";

Andrea Raisboro (Andrea Riseborough) - "To Leslie";

Mišela Viljamsa (Michelle Williams) - "The Fablemans".



Labākais aktieris:



Brendans Freizers (Brendan Fraser) - "The Whale";

Ostins Batlers (Austin Butler) – "Elvis";

Kolins Farels (Colin Farrell) - "The Banshees of Inisherin";

Pols Meskals (Paul Mescal) – "Aftersun";

Bils Naijs (Bill Nighy) - "Living".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Džeimija Lī Kērtisa (Jamie Lee Curtis) - "Everything Everywhere All At Once";

Endžela Baseta (Angela Basset) - "Black Panther: Wakanda Forever";

Hong Chau - "The Whale";

Kerija Kandona (Kerry Condon) - "The Banshees of Insherin";

Stefanija Šu (Stephanie Hsu) - "Everything Everywhere All At Once".

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Džonatans Ke Kvans - "Everything Everywhere All at Once";

Brendans Glīsons (Brendan Gleeson) - "The Banshees of Inisherin";

Braiens Tairī Henrijs (Brian Tyree Henry) – "Causeway";

Džads Hiršs (Judd Hirsch) - "The Fabelmans";

Berijs Kogans (Barry Keoghan) - "The Banshees of Inisherin".

Labākā oriģināldziesma:

"Naatu Naatu" no "RRR";

"Applause" no "Tell It Like A Woman";

"Hold My Hand" no "Top Gun: Maverick";

"Lift Me Up" no "Black Panther: Wakanda Forever";

"This Is a Life" no "Everything Everywhere All At Once".

Labākais skaņu celiņš:



"All Quiet on the Western Front";

"Babylon";

"The Banshees of Inisherin";

"Everything Everywhere All at Once";

"The Fabelmans".

Viss kategoriju un nominantu saraksts atrodams ASV Kinoakadēmijas mājaslapā.