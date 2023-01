Pēc 'Zelta globusu' ceremonijas vairākas zvaigznes saslimušas ar Covid-19

Vairākas Holivudas zvaigznes saslimušas ar Covid-19 pēc "Zelta globusu" ceremonijas, kas pagājušajā nedēļā, 10. janvārī, notika Beverlihilzā.

Par saslimšanu paziņojuši gan "Zelta globusa" saņēmējs, aktieris Kolins Farels (attēlā kopā ar Mārtinu Makdonu), aktieris un režisors Brendans Glīsons, aktrises Džeimija Lī Kērtisa un Mišela Feifere.

Saslimšanas dēļ vairākas zvaigznes nav varējušas ierasties uz Kritiķu balvas (Critics Choice Awards) ceremoniju, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē, 15. janvāri. Piemēram, Mišelai Feiferei bija paredzēts pasniegt mūža ieguldījuma balvu Džefam Bridžesam, tomēr Covid-19 dēļ viņai ceremoniju apmeklēt nevarēja. Sarūgtinājumu par to, ka nebūs iespējas godināt kolēģi aktrise pauda sociālajos medijos.

Tāpat vilšanos par saslimšanu sociālajos medijos paudusi Džeimija Lī Kērtisa: "Diemžēl galvenā līdzjutēja nebūs klāt pasākumā, lai priecātos par draugiem un kolēģiem. Tomēr dzīve ir dzīve."

Kā vēsta ārzemju mediji, Kritiķu balvas ceremonijā apmeklētājem jau ticis prasīts uzrādīt negatīvus Covid-19 testus.

Kā norāda "The Hollywood Reporter", šajā balvu sezonā, kas aizsākās ar "Zelta globusu" ceremoniju un noslēgsies martā ar "Oskariem", organizatoru vidū nav konsekvences par masku lietošanu, kā arī vakcinācijas serifikātu un negatīvu Covid-19 testu pieprasīšanu.

Sabiedrības veselības eksperti jau ASV medijiem pauduši, ka šāda notikumu gaita nav nekas pārsteidzošs. Pasākumi iekštelpās ar lielu cilvēka skaita piedalīšanos laikā, kad apkārt klīst visdažādākie vīrusi, ir diezgan drošs ceļš uz saslimšanu.

Jau ziņots, ka Holivudas ārzemju preses asociācijas balvas "Zelta globuss" ceremonija notika 10. janvārī. Tajā galvenās balvas saņēma Mārtina Makdonas "Banshees of Inisherin" saņēma balvu kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija", bet Stīvena Spīlberga "The Fabelmans" tika novērtēta kā labākā drāma. Savukārt Amerikas un Kanādas Kritiķu balva tika pasniegta svētdien, 15. janvārī, un šajā ceremonijā pie vairākām balvām, tai skaitā galvenās – labākās filmas – balvas, tika sirreālā komēdija "Everything Everywhere All at Once".