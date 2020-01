Kinoteātrī "Forum Cinemas" piektdien, 31. janvārī, pulksten 20.00 pirmizrādi piedzīvos jauna filma "Oda" , kas stāsta par izaicinājumiem un stereotipiem, ar kuriem, dzenoties pēc arvien jauniem piedzīvojumiem, jāsastopas ekstrēmajiem slēpotājiem, portālu "Delfi" informē producentu komandas "Skilluminati" pārstāvji.

Galvenajā lomā iejuties Valmieras drāmas teātra aktieris Pauls Iklāvs. Filmas režisors – Ernests Cerbulis.

""Oda" skatītājus pārsteigs ne tikai ar meistarīgo Mountaineering, jeb alpīnisma un art-house žanru sinerģiju, nojauktajām robežām starp realitāti un fantastiku, bet arī ekstrēmiem frīstaila trikiem, kas turklāt izpildīti pilsētvidē. Filma ir absolūti noslēpumaina un turpina autoriem raksturīgo stilistiku, pārsteidzot skatītājus un saglabājot intrigu līdz pat stāsta beigām," raksta filmas veidotāji.

Sižetā dominē divas galvenās darbības vietas. Viena no tām ir telpa, kurā mitinās galvenais varonis, bet otra – "guerrilla filmmaking", jeb "partizānu kino" manierē uzņemta vairāk nekā 50 dažādās lokācijās Latvijā un Igaunijā.

"Šī filmas daļa stāstā ienes īpašu dinamiku un adrenalīnu ne tikai profesionālā izpildījuma, bet arī tehniski sarežģītās uzņemšanas dēļ. Tā filmēta īpaši paaugstināta riska apstākļos pilsētvidē un tās plānošana bija īsts izaicinājums. Lai skatītājiem nekļūdīgi nodot patiesās slēpotāju emocijas, operatoriem bija jābūt īpaši radošiem un precīziem, bet kas svarīgākais - jānotver tik spilgtie kadri ar pirmo reizi. Jo otrās, ja iztraucē garāmgājēji, apsardze vai policija, var arī nebūt," par filmas tapšanu stāsta tās režisors.

"Jaunā, latviešu producentu veidotā filma "Oda", gluži tāpat kā unikālā dzejas forma Senajā Grieķijā, nopietnā un dažkārt arī satīriskā tonī runā par būtiskām lietām, varoņiem un notikumiem. Tā ir īpašs veltījums visam, ko galvenais varonis izdzīvo pārdomu procesā par un ap slēpošanu un apstākļiem, kas to ietekmē. Slēpes cilvēkiem ir kalpojušas jau kopš leduslaikmeta, tiesa, gadu gaitā, atbilstoši globālajām tendencēm, to pielietojums ir mainījies. Autori ar aizrautību turpina šo pēctecības ideju, novedot to līdz galējība – slēpošanai pilsētas ielas," raksta "Skilluminati" pārstāvji.

Filmas producenti, biedrība "SKLMNTI", ir bezpeļņas organizācija, kura ar kino veidošanu Latvijā popularizē "freestyle" slēpošanu. Biedrība organizē bērnu un jauniešu treniņus "SKLMNTI freeski skolā", kā arī organizē sacensības sadarbībā ar Latvijas Slēpošanas federāciju. Viņu iepriekšējais veikums – filma "SKLMNTI" plaši novērtēta starptautiskajā slēpošanas filmu festivālā IF3 (International Freeski film festival) Monreālā, Kanādā, 2013. gadā, saņemot divas nominācijas amatieru kategorijā, kā labākā filma un labākā kinematogrāfija. Filma tika nominēta žūrijas simpātiju balvai un arīdzan saņēma balvu amatieru kategorijā par labāko montāžu. Latvijā "SKLMNTI" izrādīta kā atklāšanas filma 2014. gadā filmu festivālā "Rojal".

"Oda" galvenokārt finansēta no biedrības līdzekļiem, kā arī saņemts neatsverams tehniskais atbalsts no sadarbības partneriem. Visi tās ienākumi tiks ieguldīti Latvijas freestyle slēpošanas attīstībā. Filma ir angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā. To plānots demonstrēt gan regulāros seansos Rīgas lielākajos kinoteātros, gan izbraukumu filmas tūrē tādās pilsētās kā: Cēsis, Valmiera, Liepāja, Kauņa, Viļņa, Tallina, Tartu, Helsinki, Hemsedāle, Sanktpēterburga, Soči un citur. Filma tiks izvirzīta dalībai arī vietējos un starptautiskos kinofestivālos.