Pirmizrādi piedzīvos komēdijdrāma 'Saule spīd 24 stundas' ar Andri Keišu galvenajā lomā

Šī gada 1. martā ceļu pie kinoskatītājiem visā Latvijā sāks režisora Jura Poškus veidotā komēdijdrāma "Saule spīd 24 stundas" ar aktieri Andri Keišu galvenajā lomā.

Kā vēsta filmas veidotāji, jaunā kinodarba galvenais varonis, Keiša atveidotais uzņēmējs Mārtiņš pārdod visu un pieņem lēmumu – braukt uz Ziemeļpolu. Kā saka režisors un filmas scenārija autors Juris Poškus, šī eksistenciālā komēdija risina jautājumu, ko iesākt, kad cilvēks ir sasniedzis "latviešu sapni" — ir māja, auto, veiksmīgs bizness, skaista draudzene. Ko tālāk? Spēlfilmas "Saule spīd 24 stundas" galvenais varonis, krāsu biznesa īpašnieks Mārtiņš, veiksmīgi pārdod savu uzņēmumu un 40 gadu dzimšanas dienā nolemj sākt dzīvi no jauna, kopā ar draugiem dodoties uz Ziemeļpolu.

Filma uzņemta Rīgā un Tukuma novadā, kā arī viņpus Polārā loka, Krievijas arktiskajā pilsētiņā Tiksi, kuras ironiskais atainojums filmā nu jau ieguvis jaunu, skarbāku kontekstu, "Delfi" vēsta Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Foto: Kadrs no filmas

Filmā piedalās starptautisks aktieru ansamblis – galvenajā lomā Andris Keišs, kopā ar viņu – skatītāju iemīļoti latviešu aktieri Kaspars Znotiņš, Intars Rešetins, Kristīne Krūze-Hermane, bet otrā plāna lomās redzami Eiropā pazīstamie norvēģu aktieri Tronds Halbo un Jepe Beks Laursens (seriāls Pēdējā karaliste / The Last Kingdom u. c.).

Kā norāda Matīsa, filmā "Saule spīd 24 stundas" netrūkst režisoram raksturīgās humora devas. Juris Poškus savus varoņus nostāda šķietami neloģiskās situācijās, no kurām viņi izkļūst, kā nu prazdami. Andris Keišs apgalvo, ka viņa filmogrāfijā, kurā ir apmēram 30 kinolomu, tieši Mārtiņa tēls Jura Poškus filmā "Saule spīd 24 stundas" esot visveiksmīgākais no visiem.

Keišs jau iepriekš filmējies pie Jura Poškus. Viņš redzams 2011. gadā uzņemtajā komēdijā "Kolka Cool" tandēmā ar Artusu Kaimiņu.

Filma "Saule spīd 24 stundas" tapusi studijā "FA Filma". Filmas operators ir norvēģis Mārtins J. Edelstēns, scenārija autori – Juris Poškus un Aleksandrs Rodionovs, producente – Madara Melberga, mākslinieks – Toms Grīnbergs, par montāžu rūpējusies Paula Popmane sadarbībā ar Juri Poškus.