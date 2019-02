24. februāra naktī Holivudā greznā ceremonijā tika pasniegtas ASV kinoakadēmijas balvas "Oskari", liekot runāt ne tikai par kino sasniegumiem, bet arī par izteiksmīgām runām, aizkustinājuma asarām un satriecošiem tērpiem.

Kino industrijas prestižāko balvu pasniegšanu, kas šogad notika 91. reizi, atklāja grupa "Queen" un Adams Lamberts ar hitu "We Will Rock You", bet pati ceremonija šogad iztika bez vadītāja. Piedāvājam piecu spilgtāko mirkļu izlasi no šā gada "Oskaru" pasniegšanas.