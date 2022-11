Starp Eiropas kinoakadēmijas balvas nominantēm arī 'Skumju trīsstūris', 'Svētais zirneklis' un 'Korsete'

Eiropas kinoakadēmija izziņojusi nominācijas Eiropas kino balvai galvenajās kategorijās, tās pasniegšana šogad notiks 10. decembrī Reikjavīkā. Piecas no nominētajām filmām jau guvušas panākumus dažādos festivālos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zviedru režisora Rūbena Ēstlunda komēdija par sociālo šķiru cīņām "Skumju trīsstūris", kas jau saņēmusi "Zelta palmas zaru" Kannu kinofestivālā, papildus labākās filmas kategorijai nominēta arī par režiju, aktierdarbu (Zlatko Buričs) un scenāriju (Ēstlunds).

Kannās norisinājās pirmizrāde arī beļģu režisora Lūkasa Donta filmai "Tuvu", kas nominēta Eiropas labākās filmas kategorijā. Stāsts par divu zēnu draudzības traģisko izjukšanu saņēma "Grand Prix", ko dalīja ar Klēras Denī filmu "Zvaigznes dienvidū". "Tuvu" nominēta arī par labāko režiju, aktieri (Edenā Dambrīns) un scenāriju (Donts un Angleo Tījsens).

Irāņu režisora Ali Abasi filma "Svētais zirneklis" arī iekļuvusi starp labākās filmas nominantēm un arī savu pirmizrādi piedzīvoja Kannās, kur Zara Amira Ebrahimi saņēma labākās aktrises godalgu. Filmas pamatā ir reāls stāsts par irāņu sērijveida slepkavu, kura upuri bija prostitūtas, un galvenā varone ir žurnāliste, kas izmeklē šīs slepkavības pašā Mašadas – Irānas otras lielākās pilsētas – sirdī. Eiropas Kinoakadēmijas balvai Amira Ebrahimi nominēta arī kā labākā aktrise.

Tāpat nomināciju sarakstā ir Marijas Kreiceres vēsturiskā drāma "Korsete", nominācijas iegūtas arī režijas un aktrises (Vikija Krīpsa) kategorijās. Krīpsa šajā filmā atveido Austrijas imperatori Elizabeti.

Labāko filmu piecinieku noslēdz Karlas Simonas drāma "Alkarasa", kas iepriekš saņēmusi "Zelta lāci" Berlīnes kinofestivālā. Tas ir stāsts par persiku audzētāju ģimeni nelielā Katalonijas ciematā, kuru dzīve mainās, kad mirst viņu apstrādātas zemes īpašnieks un viņa partneris nolemj pārdot zemi. Filma nominēta arī par labāko scenāriju.

Uzvarētāji tiks noteikti balsojumā, kurā piedalās 4400 Eiropas Kinoakadēmijas biedri. Animācijas kategorijā šogad nominēta arī latviešu režisores Signes Baumanes filma "Mans laulību projekts".

Labākā Eiropas filma

Alkarasa (Alcarràs) (Spānija/Itālija)

Tuvu (Close) (Beļģija/Francija/Nīderlande)

Korsete (Corsage) (Austrija/Luksemburga/Vācija/Francija)

Svētais zirneklis (Holy Spider) (Dānija/Vācija/Zviedrija/Francija)

Skumju trīsstūris (Triangle of Sadness (Zviedrija/Vācija/Francija/Apvienotā Karaliste)

Labākā Eiropas dokumentālā filma

A House Made Of Splinters

Girl Gang

Mariupolis 2

The Balcony Movie

The March On Rome

Labākais Eiropas režisors

Lūkass Donts (Lukas Dhont; Close)

Marija Kreicere (Marie Kreutzer; Corsage)

Jeržijs Skoļimovskis (Jerzy Skolimowski; Eo)

Ali Abasi (Ali Abbasi; Holy Spider)

Alise Diopa (Alice Diop; Saint Omer)

Rūbens Ēstlunds (Ruben Östlund; Triangle Of Sadness)

Labākā Eiropas aktrise

Vikija Krīpsa (Vicky Krieps; Corsage)

Zara Amira Ebrahimi (Zar Amir Ebrahimi; Holy Spider)

Lea Seidū (Léa Seydoux; One Fine Morning)

Penelope Krusa (Penélope Cruz; Parallel Mothers)

Meltema Kaptana (Meltem Kaptan; Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush)

Labākais Eiropas aktieris

Pols Meskals (Paul Mescal; Aftersun)

Edenā Dambrīns (Eden Dambrine; Close)

Eliots Krosē Hovs (Elliott Crosset Hove; Godland)

Pjerfrančesko Favino (Pierfrancesco Favino; Nostalgia)

Zlatko Buričs (Zlatko Burić; Triangle Of Sadness)