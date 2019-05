Amerikāņu kinorežisora Kventina Tarantīno jaunā filma "Once Upon a Time in Hollywood" (Reiz Holivudā) šomēnes startēs Kannu kinofestivāla konkursa skatē, ceturtdien, 2. maijā, pavēstīja festivāla organizatori, kliedējot sākotnējās šaubas, vai lente Kannās tiks izrādīta.

Filmai, kurā lomas ir Bredam Pitam, Leonardo Di Kaprio un Margo Robijai, par festivāla galveno balvu "Zelta palmas zaru" būs jācīnās ar režijas veterānu Kena Louča un Terensa Malika darbiem, kā arī Ksavjera Dolana, Pedro Almodovara un Džima Džārmuša filmām.

"Mums bija bažas, ka filma nebūs gatava," sacīja festivāla direktors Tjerī Fremo, piebilstot, ka Tarantīno filmu pabeidzis, pavadot četrus mēnešus montāžas telpā.

"Viņš pavisam noteikti būs šeit – 25 gadus pēc tam, kad "Zelta palmas zaru" saņēma "Pulp Fiction" (Lubene) – ar pabeigtu filmu, kas tiks izrādīta 35 milimetru formātā, un savu komandu svītā," viņš sacīja.

Pagājušajā mēnesī Fremo apliecināja, ka turēs festivāla durvis atvērtas Tarantīno līdz pēdējam mirklim.

Jau ziņots, ka Kannu kinofestivāls sāksies 14. maijā. Šogad pirmo reizi "Directors Fortnight" skatē iekļauta Jura Kursieša filma "Oļegs".