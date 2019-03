Tests. Atpazīsti Simtgades programmas filmas no viena kadra!

Aizvadītajā nedēļā ar Gata Šmita filmas "1906" pirmizrādi noslēdzās programma "Latvijas filmas Latvijas simtgadei". Tās laikā tapušas 16 dažādas filmas, kas likušas runāt par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem periodiem Latvijas kinematogrāfa vēsturē un jaunu vietējās filmu industrijas uzplaukumu. Pilnas kinozāles, latviešu filmu apmeklējuma rekordi, jaunas radošās virsotnes aktieriem un kritiķu uzslavas režisoriem – šādus rezultātus ir nesis šis mērķtiecīgais ieguldījums pašmāju kino. Tomēr cik vērīgs ir bijis skatītājs? Piedāvājam testu, kurā ikvienam kino baudītājam jāatpazīst 12 no 16 Latvijas simtgades filmām no viena kadra.