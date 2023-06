Šī gada 12. jūnijā apritēs 60 gadu kopš uz lielajiem ekrāniem nonāca sava laika vērienīgākā un dārgākā filma "Kleopatra" ar leģendāro aktrisi Elizabeti Teilori slavenās Ēģiptes valdnieces Kleopatras lomā.

Vēsturiskajā drāmā, kas pirmizrādi piedzīvoja 1963. gadā, filmējās arī citas augstākās raudzes kino zvaigznes – aktieri Ričards Bērtons Marka Antonija lomā un Rekss Harisons Jūlija Cēzara lomā.

Filmas režisors un daļējs scenārija autors bija Holivudā jau labi zināmais Džozefs L Mankevičs, kurš pirms "Kleopatras" jau divas reizes pēc kārtas bija saņēmis "Oskara" balvu kā labākais režisors – 1949. gadā par filmu "Vēstule trim sievām" ("A Letter to Three Wives") un 1950. gadā par "Viss par Ievu" ("All About Eve").

Jaunās "Kleopatras" scenārija pamatā bija 1957. gadā izdotā Karlo Marijas Franzero grāmata "The Life and Times of Cleopatra", kā arī antīko vēsturnieku un autoru atstātās liecības.