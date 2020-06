Aicina pietiekties Valmieras vasaras teātra festivāla Bērnu un jauniešu teātra institūtā

Valmieras vasaras teātra festivāls no 2. jūnija izsludina pieteikšanos dalībai Bērnu un jauniešu teātra institūtā, kura laikā festivāla nedēļā notiks apmācības un pētnieciskais darbs teātra profesionāļiem bērnu un jauniešu teātra novirzienā.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji, pieteikties aicināti jaunie profesionāļi vai studējošie režijas, aktieru, scenogrāfijas, dramaturģijas, horeogrāfijas un citās teātra mākslas nozarēs. Dalība – bez maksas.

Nedēļas laikā no 3. līdz 9. augustam, atkarībā no Covid-19 krīzes apstākļiem valstī, klātienē vai tiešsaistē notiks praktiskas un teorētiskas apmācības, lai iepazītos ar bērnu un jauniešu teātra žanra specifiku, kā arī patstāvīgi strādātu pie savas izrādes idejas 2021. gada festivālam. Iecerētas tikšanās un sarunas ar nozaru speciālistiem par būtiskiem jautājumiem, lai veiksmīgi un atbildīgi veidotu izrādes bērniem un jauniešiem, kā arī par nozares aktualitātēm pasaulē un Latvijā.

"Centra Dardedze" pārstāvji informēs par bērnu tiesību pamatprincipiem, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Diāna Zande iepazīstinās ar vecuma grupu specifiku, par mikroteātra darbības principiem pieredzē dalīsies "Istabas teātra" veidotāji, kā arī plānotas tikšanās ar vēl citiem speciālistiem. Praktiskā pieredzē ar dalībniekiem dalīsies režisori Paula Pļavniece, Kārlis Krūmiņš, Ēriks Vilsons, Tīna Molder (EE) un Džesika Vilsone (AU). Vairākiem jaunajiem māksliniekiem pēc apmācību beigām tiks dota iespēja strādāt un realizēt savu izrādes ieceri nākamā gada festivālā.

Pieteikties dalībai institūtā iespējams līdz 22.jūnijam, aizpildot anketu šeit. Plašāk par institūtu un programmas norisi var iepazīties šeit.

Jau ziņots, ka šogad Valmieras vasaras teātra festivāls notiks no 7. līdz 9. augustam atbilstoši Covid-19 krīzes apstākļiem. Rūpēs par skatītāju un pasākuma veidotāju drošību un veselību radošais darbs pie programmas satura notiek, rēķinoties ar dažādiem scenārijiem – gan situāciju, kad iedzīvotāju pulcēšanās festivāla laikā būs atļauta, gan tādu, kurā skatītāju klātbūtne būs ierobežota.

Kā dzīvās mākslas formai festivālam ir iespēja un pienākums radoši reaģēt uz šo situāciju, fiksēt to un pielietot tādus izteiksmes līdzekļus, kādi attiecīgajā brīdī būs vajadzīgi un iespējami. Viens no festivāla uzdevumiem allaž ir bijis veidot to kā laboratoriju, piedāvāt neierastus, jaunus mākslinieciskos izaicinājumus un nodrošināt radošu vidi gan māksliniekiem, gan skatītājiem. Arī gadījumā, ja kādu no jauniestudējumiem festivāla dienās tomēr nebūs iespējas izrādīt publiski, tos klātienē varēs noskatīties nākamajā gadā, raksta rīkotāji.