Aktieris, uzņēmējs un Dailes teātra direktors Juris Žagars svin apaļu jubileju

Šodien, 26. janvārī, savu 60 gadu jubileju atzīmē Juris Žagars, ārkārtīgi daudzpusīga personība Latvijas kultūrā, kuru jau sen nav pilnvērtīgi apzīmēt tikai ar iegūto profesiju "aktieris". Juris Žagars jau ilgus gadus uzskatāms par vienu no vadošajiem Dailes teātra aktieriem, bet pagājušajā gadā uzņēmies arī teātra direktora amatu. Paralēli tam viņš ir arī veiksmīgs uzņēmējs, Cēsu mākslas festivāla rīkotājs un kuplas ģimenes tēvs. Grāmatā "100 izcili Latvijas aktieri" atrodams Jura Žagara teiktais par viņa attiecībām ar teātri: "Jā, es varu darīt to un vēl to, nebūs tā teātra – nenomiršu. Bet tā pa īstam, visvairāk es sevi mīlu teātrī."

Juris Žagars dzimis Cēsīs, mācījies Cēsu 1. vidusskolā fizikas-matemātikas klasē, 1986. gadā beidzis Latvijas Valsts Konservatorijas Teātra fakultāti. Aktiermeistarību Žagars apguvis pie atzītā režisora Ādolfa Šapiro toreizējā Jaunatnes teātrī, piedalījies nozīmīgajā vācu dramaturga Bertolta Brehta iestudējumā "Trešās impērijas bailes un posts" 1986. gadā. Pēc Jaunatnes teātra slēgšanas 1992. gadā pievērsies gan lauksaimniecībai, gan lietotu automašīnu importēšanai no Vācijas. 1993. gadā pēc Kārļa Auškāpa aicinājuma uzsācis darbu Dailes teātrī.

Sākotnēji spēlējis nozīmīgas lomas Kārļa Auškāpa izrādēs – Ulfheims (Henrika Ibsena "Kad mēs, mirušie, mostamies", 1993) un Valmons (Kristofera Hemptona "Bīstamie sakari", 1996). Oļģerta Krodera vadībā spēlējis Uldi izrādē "Pūt, vējiņi!" (1998). Vēlāk cieša sadarbība izveidojās ar Mihailu Gruzdovu, kura izrādēs spēlēti Poncijs Pilāts (Mišela de Helderodes "Baraba", 1997), Simeonovs-Piščiks (Antona Čehova "Ķiršu dārzs", 1998), Klaudijs (Viljama Šekspīra "Hamlets", 2003), kā arī ievērojamas galvenās lomas – Žoržs Diruā (Gija de Mopasāna "Mīlulis", 1999) un Podkoļosins (Nikolaja Gogoļa "Precības", 2000). Par darbu izrādēs "Ķiršu dārzs", "Pūt, vējiņi!" un "Mīlulis" saņēmis "Spēlmaņu nakts" balvu kā labākais aktieris 1999. gadā (kopā ar Ivaru Stoninu un Juri Bartkeviču).

Foto: Jānis Deinats. Skats no izrādes "Hamlets", Dailes teātra arhīvs

Aktieriski spožas un iepriekšējai daiļradei neraksturīgas ir Jura Žagara lomas Lauras Grozas izrādēs – Marks (Marka Ravenhila "Shopping & Fucking", 2009), Endrū Vaiks (Entonija Šefera "Trilleris", 2011), Renē Galimārs (D.H.Hvanga "M.Butterfly", 2013), Frenks Strengs (Entonija Šefera "Equus", 2015), lords Henrijs (Oskara Vailda "Doriana Greja portrets", 2017), Lielais Tētis (Tenesija Viljamsa "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta", 2017) u. c. Atmiņā paliekoša ir Žagara atveidotā Bena loma Oskara Koršunova iestudētajā drāmā "Izraidītie" (Mariusa Ivaškeviča "Izraidītie", 2014). Par vairākām no minētajām lomām aktieris ticis nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai.

Bagātīga ir arī Jura Žagara pieredze kino, kas ļāva viņam izkopt aktierisko meistarību un strādāt savā amatā visai sarežģītajā Jaunatnes teātra periodā, kad aktierim trūka nozīmīgu lomu. Recidīvista Viktora loma Riharda Pika pilnmetrāžas debijas filmā "Dubultnieks" (pēc Andra Kolberga romāna "Ēna", 1986), kurā viņš spēlēja pārī ar brāli Andreju Žagaru, atnesa "Lielā Kristapa" balvu par labāko aktierdarbu. Tam sekoja galvenā loma Vara Braslas veidotajā Jāņa Jaunsudrabiņa triloģijas "Aija" ekranizācijā (1987), darbs pie Aloiza Brenča daudzsēriju filmā "Zītaru dzimta" (1989) un kriminālfilmā "Duplets" (1992). Vēlāk filmējies vienā no galvenajām lomām Viestura Kairiša drāmā "Tumšie brieži" (2006), par ko otru reizi saņēmis "Lielo Kristapu". Atveidojis galveno – saimnieka Indriķa Krasta – lomu televīzijas seriālā "Saldā indes garša" (2001), kā arī nodevēja Kima Filbija lomu seriālā "Sarkanais mežs" (2019).

2020. gada sākumā Žagars atklātā konkursā tika atzīts par atbilstošāko pretendentu uz Dailes teātra valdes locekļa amatu. Dailes teātra direktora amatā viņš stājās 2020. gada martā.

Paralēli aktiera darbam Juris Žagars saimnieko Latvijas lielākajā slēpošanas bāzē "Žagarkalns", kopš 2007. gada ir Cēsu mākslas festivāla direktors, izveidojot to par starptautiski nozīmīgu ikgadēju kultūras notikumu. Bijis arī Cēsu domes deputāts, veicinājis Cēsu koncertzāles projekta izveidi un strādājis par Vidzemes Mūzikas un kultūras centra vadītāju. Juris Žagars ir trīs bērnu tēvs.

2019. gadā Juris Žagars saņēmis IV šķiras Triju zvaigžņu ordeni.