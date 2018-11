Ar smiekliem aizvest noreibumā. 'Spēlmaņu nakts' mūža balvas ieguvējs Gunārs Placēns

Gadskārtējo "Spēlmaņu nakts" balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā šogad saņems Dailes teātra vecākais spēlējošais aktieris Gunārs Placēns, kurš skatītāju sirdis iekarojis ar komisku un sirsnīgu tēlu atveidi, katrai no lomām piešķirot daļu no sevis – latvisku pamatīgumu, neapsīkstošu cilvēkmīlestību un naivitāti, kas pievelk un tur savos valgos, jo ietver ko vairāk par to, kas pateikts vārdiem un redzams acīm.

Gunārs Placēns dzimis 1927. gada 31. augustā Madonas rajona Sausnējas pagasta "Zemturu" mājās Kristīnes Baltpurviņas un Kārļa Placēna ģimenē. "Mēs – trīs bērni – vecākiem dzimām ik pa diviem gadiem. Pirmais dienas gaismu ieraudzīja Ēvalds, pret kuru liktenis diemžēl bija nežēlīgs – viņš pazuda kara laikā, kad no Rēzeknes skolas tika evakuēts uz Krieviju," teātra zinātniekam Gunnaram Treimanim savulaik atklāja aktieris.

"Vecāki, kā jau īsti lauku cilvēki, darba nebijās un pie tā kopš mazām dienām radināja arī mani. Gribi to vai negribi, patīk vai nepatīk, bet katrs darbiņš bija jāpadara akurāti un precīzi. Man nepatika siena ārdīšana, toties katru no ratiem izkritušu siena kušķīti steidzu celt augšā. Gribējās, lai visapkārt ir tīrs un kārtīgs! Tādu pedantismu manī ieaudzinājuši vecāki."

Aktieris mācījās Sausnējas pamatskolā, divus gadus pavadīja Vestienas lauksaimniecības un lopkopības skolā, pēc tam izglītojās Vecbebru biškopības un dārzkopības tehnikumā. "Skolu beidzot, no manis daudz kas varēja sanākt – piena pārraugs, pedagogs, agronoms, kolhoza priekšnieks galu galā!" atklāj Placēns.

Tiesa, ar teātri aktieris sācis "draudzēties" jau pamatskolas laikā, kad darbojies teātra pulciņā, savukārt latviešu valodas skolotāja mudinājusi lasīt priekšā citiem stāstiņus. Teātri spēlējis arī Vecbebru biškopības un dārzkopības tehnikumā, tāpēc 1947. gadā iestājies Latvijas Teātra un horeogrāfijas vidusskolā, kas mācību laikā pārtapa par LPSR Valsts teātra institūtu. To viņš pabeidza 1951. gadā un uzreiz arī uzsāka darba gaitas Dailes teātrī, savukārt kino Placēns debitēja 1958. gadā filmā "Latviešu strēlnieku stāsts". Kopumā līdz mūsdienām aktiera kontā ir ap 150 lomu teātrī un 30 kinolomu.

Gunārs Placēns Latvijas teātra skatītāja sirdī iegūlis kā sirsnīgs un kolorīts jokdaris, un arī viņš pats atzīst, ka bez jokiem un smiekliem dzīvot nevar: "Ja pāris dienu neesmu nevienu jociņu dzirdējis vai ar pašu nav kas jocīgs atgadījies, kļūstu nervozs."

Gunnars Treimanis Placēna daiļradei veltītajā darbā "No Šveika līdz viņa majestātei ķeizaram Francim Jozefam I" aktieri dēvē par komiķi, kas savus tēlus neizģērbj. "Viņš ļauj par saviem varoņiem pasmieties, bet nekad – izsmiet. Viņš tēlu sarežģīto raksturu noslēpj aiz vientiesības. Viņš var būt aizkustinošs, un skatītāji par šiem mazliet lempīgajiem un naivajiem vīreļiem smejas, taču tos mīl. Šie naivuļi prot jauki izkulties no dažādām ķibelēm – un galu galā ar garu degunu paliek citi."

Savukārt režisors un aktieris Kārlis Auškāps Gunāru Placēnu reiz pielīdzināja pasaulslaveniem komiķiem – Luijam de Finesam, Čārlijam Čaplinam, Rovanam Atkinsonam –, kā arī Luijam Šmitam, Reinim Birzgalim un Augustam Mitrēvicam, kuri "ar smiekliem ir mūs aizveduši noreibumā".

Viņa pirmā loma bija 1951. gadā – Fedotiks Dailes teātrī Antona Čehova "Trīs māsas" iestudējumā (režisore Felicita Ertnere), savukārt pēdējā – Reinis Ērika Hānberga "Ērtas dzīvošanas mirklīšos".

Nozīmīgākās Gunāra Placēna lomas teātrī ir Doktors Vatsons Artura Konana Doila "Šerlokā Holmsā", Sančo Pansa Migela de Servantesa "Donā Kihotā", latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns izrādē "Lai top!", kā arī, protams, leģendārais Šveiks Jaroslava Hašeka "Krietnajā kareivī Šveikā" Eduarda Smiļģa iestudējumā.

Viņa kinolomu klāsts arīdzan ir gana plašs un izteiksmīgs – Gunārs Placēns redzams tādos latviešu kino meistardarbos kā "Dāvana vientuļai sievietei", "Nāves ēnā", "Mērnieku laiki", "Kapteinis Nulle", "Vētra", "Mazie laupītāji" u. c. Aktieris piedalījies arī humoristiskos televīzijas raidījumos – kā Žanis Vieplis raidījumā "Hugo Diegs brauc uz Pampāļiem", "TV pirts", kā arī spēlējis bērnu raidījumos Lācīti, Mēnestiņu, Rūķi Čammu u. c.

"Šedevrs ir viņa apdrošināšanas aģents filmā "Dāvana vientuļai sievietei", kur viņš pats izdomāja epizodi. Viņš ir apdrošināšanas aģents, bet neviens negrib apdrošināt dzīvību, tāpēc inscenē situāciju, ka viņam, ierakušamies zemē, pāri pārbrauc "Volga", bet viņš paliek dzīvs. Rezultātā visi uzreiz grib apdrošināt dzīvību," stāsta Eduarda Smiļģa Teātra muzeja direktors Jānis Siliņš.

Taču par Gunāra Placēna spilgtāko veikumu teātrī noteikti atzīstama Šveika loma čehu literatūras klasiķa Jaroslava Hašeka slavenā romāna "Krietnais kareivis Šveiks" 1961. gada iestudējumā Eduarda Smiļģa režijā, kas tautā kļuva vairāk nekā vienkārši iemīļots – tas tika spēlēts līdz pat 1976. gadam, kopumā skatītājiem dāvājot 161 izrādi. Tiesa, leģendāro "Šveiku" piemeklēja nelaime – pirms Dailes teātra pārcelšanās uz jauno ēku Brīvības ielā 1977. gadā ugunsgrēkā gāja bojā izrādes dekorācijas, tāpēc izrāde vairs netika atjaunota.

Vaicāts, kā tika pie Šveika lomas, Gunārs Placēns atminas, ka tas bija sarežģīti, jo Smiļģis lielas lomas uzticēja vienīgi tiem aktieriem, kuri bija sevi pierādījuši. Sākumā Šveiku spēlēt bija uzticēts Eduardam Pāvulam, taču, nospēlējis pieņemšanas izrādi, kas netika pieņemta, Pāvuls no lomas atteicās. "Pirmais mēģinājums bija traģisks. Mēs visi sanākam telpā. Man ir tik briesmīgs pohs, ka es nevaru parunāt, nu jauns un traks. Smiļģis pēc tam iesauca mani savā kabinetā un nolasīja morāli. Kopš tā brīža es nekad neesmu darbā nevienu pili lietojis. Nekad," viņš aklāja Gunnaram Treimanim.

Jānis Siliņš Placēnu raksturo kā cilvēku, kurš spēj sastrādāties ar visiem, tāpēc viņam nav bijis izteikta sava režisora, pie kura viņa talants izpaustos visspilgtāk. Viņš nekad nav "norāvis" izrādes vai pazudis, pret darbu izturējies ar lielu atbildību un pienākuma apziņu, taču, lai arī apgalvo, ka starp teātri un mājām var vilkt vienādības zīmi, nekad nav ļāvis tam pārņemt visu savu būtību. "Viņš ir fenomenāls aktieris. Viņam, manuprāt, ir savā ziņā līdzība ar Ēvaldu Valteru. Viņš neielaiž dažādo tēlu psiholoģiju savā dzīvē. Līdz ar to viņš ir pasargāts no psiholoģiskām traumām. Tā ir ārkārtīgi laba īpašība. Tā ir gan profesionalitāte, gan psiholoģiska īpatnība," stāsta Siliņš.

Kolēģis Pēteris Liepiņš Placēnu raksturo kā aizrautīgu aktieri: "Pamet viņam diedziņu, viņš no tā novīs virvi, iedod Gunāram sēkliņu, viņš no tās izaudzēs žuburotu, varenu baobabu un ļaus priecāties par to ikvienam." Tiesa, vienlaikus viņš ir "jūtīgs kā tikko izplaukusi lapa". "Aizvainojumus šis cilvēks pārdzīvo dziļi, dziļi. Viņš ir saudzējams, jo ir saudzīgs pret citiem."

Arīdzan aktrise Venta Vecumniece sarunā ar Gunnaru Treimani izcēlusi Placēna labsirdīgo raksturu: "Gunārs ir saistīts ar dabu. Bitenieki vispār nevar būt ļauni cilvēki. Viņš ir labākais bitenieks starp aktieriem un labākais aktieris starp biteniekiem. Šis raksturojums Gunāram patīk. Viņš pat nemana, ka ar jokiem saka ko būtisku."

Ar dabu – gluži tāpat kā ar teātri – Gunārs Placēns nudien palicis saistīts visu mūžu. Lai aizbēgtu no ikdienas stresa, viņš mīļuprāt dodas apciemos savu divus gadus jaunāko māsu Gaidu, kura dzīvo Ērgļu pagastā – lauku saimniecībā meža vidū. Māsa atzīst, ka Gunārs ir īsts latvietis: "Pamatīgs viņš ir visos darbos, desmit reizes pārdomās – darīt tā vai citādi?"

"Gunārs ar visām četrām stāv uz zemes. Varbūt reizēm divas ir iegremdētas bišu stropā vai dārza dobē. Viņa ērglēnieša veselais saprāts nekad neļausies novirzīties no gadu simtos ieartās vagas. Tas lai paliek tādiem gaisa grābšļiem kā dons Kihots vai leitnants Lukašs!" par Placēnu izteicies režisors Juris Strenga.

Gunāram Placēnam 1987. gadā piešķirts Latvijas Tautas skatuves mākslinieka goda nosaukums, 1971. gadā – Latvijas Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukums, 2011. gadā viņš saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, 2012. gadā uzņemts Teātra Zelta fondā, kā arī apbalvots ar Barikāžu medaļu un vairākiem Latvijas Republikas Goda rakstiem.