Decembrī JRT būs divas pirmizrādes ar jaunajiem studentiem

Latvijas Kultūras akadēmijas Jaunā Rīgas teātra (JRT) dramatiskā teātra aktieru kursa vadītājs Alvis Hermanis veido divas izrādes ar Jaunā Rīgas teātra studijas otrā kursa studentiem. Abas pirmizrādes gaidāmas vēl šā gada decembrī.

Jau pagājušā sezonā tolaik ar pirmā kursa studentiem tapa izrāde "Kalpa zēna vasara. Sākums". Tā bija otra spēlētākā izrāde pagājušā sezonā un turpina būt JRT repertuārā.

Trešdien, 4. decembrī, pirmizrāde paredzēta izrādei "Bītlu jaunais albums". Izrāde veidota kā studentu improvizācijas, iedvesmojoties no zinātniskās fantastikas tekstiem un jaunākajiem pieejamiem pētījumiem biorobotikas industrijā.

Režisors Alvis Hermanis par izrādes tēmu saka: "Zinātnieki visā pasaulē jau kādu laiku strādā pie problēmas, kuru mēs pazīstam ar nosaukumu – mākslīgais intelekts. Vai vēl konkrētāk – pie biorobota izgatavošanas. Tas ir robots, kurš fiziski maksimāli līdzinātos dzīvam cilvēkam, un kura "iekšējais kompjūters" imitētu cilvēka smadzeņu darbības procesu. Zinātniskās fantastikas etaps ir aiz muguras un pirmie bioroboti tiek jau izmēģināti un pat publiski demonstrēti zinātniskās konferencēs visā pasaulē no Tokijas līdz Davosai. Izgatavotāji prognozē, ka tuvāko 15-20 gadu laikā tie varētu parādīties arī pārdošanā. Bioroboti cilvēkiem noderēs gan mājas solī, gan kā sarunu biedri, draugi un seksuālie partneri. To cena varētu līdzināties jauna auto vidējai cenai (sākot no 20 000 EUR) un arī to izplatība ar laiku skaitliski būs līdzīga."

Savukārt 18. decembrī pirmizrāde iecerēta izrādei "Svaigās asinis". Par topošo iestudējumu Alvis Hermanis saka: "Progress, inovācijas, attīstība – 21. gadsimta reliģija, kura kļuvusi jau par neapspriežamu dogmu. Mūsdienu jaunās tehnoloģijas nupat ir vispārējs jaunais pielūgsmes objekts un jaunais evaņģēlijs, kurš nomainījis noputējušo Bībeli un citas reliģijas. Politiķi, mediji, sociālie tīkli kā mantru atkārto vienu un to pašu - viss jaunais ir labs un viss vecais ir slikts. Digitālās revolūcijas ēru šobrīd nomaina nākamā – "reputācijas ēra". Manipulācija ar informāciju. Jeb – tavu vērtību turpmāk noteiks tikai tas, ko par tevi domā citi. Izrādes tēma būs Silīcija ieleja – visiem zināmā moderno tehnoloģiju Meka Sanfrancisko apkaimē, kur radušās un sakoncentrējušās visas modernākās mūsdienu tehnoloģiju kompānijas – Google, Facebook, Apple, Amazone, Netflix, Oracle, Yahoo, Uber, Airbnb, Tesla, SpaceX un citas. Tā ir vieta, kur sakoncentrējušās arī "vismodernākās" start-up kompānijas. Tai skaitā firma "Theranos" un tās vadītāja - Elizabete Holmsa. Dēvēta par Stīva Džobsa reinkarnāciju. Par viņu būs šī izrāde."

Abās izrādēs līdzās studentiem spēlēs arī JRT aktieris Ģirts Krūmiņš. Izrādes telpu veido pats režisors.

Biļetes uz izrādēm "Bītlu jaunais albums" un "Svaigās asinis" decembrī un janvārī ir izpārdotas. Biļetes uz abām izrādēm februārī būs pieejamas no 3. decembra.