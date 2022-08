'Dirty Deal Teatro' augustā piedāvās bezmaksas vasaras izrāžu ciklu

Sākot ar 16. augustu "Dirty Deal Teatro" piedāvās bezmaksas teātra programmu izrāžu ciklā "Vasaras teātris Pārdaugavā".

Augusta otrajā pusē "Dirty Deal Teatro" aicina skatītājus baudīt daudzveidīgu repertuāru, kurā iekļautie lugu lasījumi un izrādes ir daļa no Rīgas vasaras kultūras programmas, ar kuru tuvāk var iepazīties www.vasara.riga.lv.

Uzsākot jauno teātra sezonu, DDT aicina skatītājus apmeklēt Dramaturģisko vēlēšanu vakarus, kuru laikā, 16., 23. un 30. augustā pulksten 19, dramaturgiem uzdots radīt darbus par trīs tēmām, kas visbiežāk izvirzās partiju priekšvēlēšanu kampaņās – ilgtspēju, izglītību un ārējo drošību. Īsi pirms katra no vakariem dramaturgs kopā ar kādu no latviešu režisoriem un diviem līdz trim aktieriem transformēs savu darbu kodolīgā teātra pieredzē (izrādē, performancē u. tml.), no kurām katrs skatītājs varēs izvēlēties savu favorītu. Dramaturģisko vēlēšanu vakarus vadīs jaunā dramaturģe Diāna Kondraša.

Foto: Publicitātes attēls

Savukārt 21. augustā pulksten 17 un 21 skatītāji varēs baudīt jaunā režisora Mārtiņa Gūtmaņa dzejkoncertu "Saule riet austrumos", kurā komponista Platona Buravicka un aktrises Elīzas Dombrovskas mūzikā izskanēs Austras Skujiņas dzeja.

28. augustā pulksten 19 LU Botāniskajā dārzā būs skatāma Paulas Pļavnieces brīvdabas izrāde "Ēdenes dārzs", kurā spēlē aktieri Anta Aizupe, Jānis Kronis, Ivars Krasts un Matīss Budovskis.

Visi augusta repertuārā iekļautie notikumi ir bez maksas, tomēr, lai tos apmeklētu, nepieciešams izņemt ielūgumus "Biļešu paradīzes" interneta vietnē vai kasēs.