'Dirty Deal Teatro' pirmizrādi piedzīvos 'Drosmes projekts'

2020. gada 6. janvārī pulksten 19.00 notiks pirmizrāde horeogrāfes Evas Krūmiņas laikmetīgās dejas izrādei "Drosmes projekts", kas papildinās "Dirty Deal Teatro" sadaļu "Ieraugi pirmais", portālu "Delfi" informē izrādes veidotāji.

"Ieraugi pirmais" apvieno jaunākās paaudzes mākslinieku pirmos darbus profesionālajā teātrī. Sadaļā iekļautās izrādes būs jauna satura un formas brīvības meklējumi skatuves mākslā. Sadaļas mērķis ir rosināt māksliniekus meklēt un atrast tikai viņiem raksturīgo rokrakstu.

Horeogrāfe Eva Krūmiņa par izrādi stāsta: "Izrādes veidotājs vēlas izveidot pēc iespējas labāku izrādi. Izpildītājs vēlas pēc iespējas labāk to nodejot. Skatītājs vēlas piedzīvot pēc iespējas labāku izrādi. Kas ir "labāk"? Vai arī drosme, tāpat kā "labāk", nav individuāls prāta koncepts? Vienam skatītājam labāka sēdvieta ir aizmugurē, kur var patverties no svešām acīm, bet citam - priekšā un centrā, kur visu var daudz labāk pārskatīt. Izpildītāju labākie sniegumi būs atšķirīgi atkarībā no viņa individuālām spējām un pieredzes. Kurš nosaka, kas ir laba izrāde – tās veidotājs vai sabiedrība? Cik bieži mēs paši veicam tās izvēles, kuras pašiem šķiet pareizākas un cik bieži mēs paļaujamies uz vispārpieņemto "labāk", neriskējot iet pret straumi? Šī izrāde ir par drosmi pašam pieņemt lēmumu, kā būs "labāk". Tā ir drosme no (savas dzīves) izpildītāja kļūt par (savas dzīves) veidotāju."

Izrādi veido horoegrāfe Eva Krūmiņa, scenogrāfe Paulīne Kalniņa, gaismu māksliniece Jūlija Bondarenko, skaņu mākslinieks Mārtiņš Zvirbulis, dejotāji - Elīna Lutce, Egija Abaroviča, Ģirts Bisenieks.

Izrādes 6. un 7. janvārī pulksten 19.00 "Dirty Deal Teatro", Talsu ielā 1, Āgenskalnā.

Biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.