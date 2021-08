Edgara Ozoliņa miljons. Par Liepājas teātra iestudējumu ‘1 000 000 labu lietu’

Kopš 2020. gada rudens, kamēr teātriem nebija iespējams satikt skatītājus, un mākslinieki meklēja iespēju strādāt pēc iespējas drošākos apstākļos, Liepājā tapušas vairākas monoizrādes. Patlaban repertuārā sava izrāde ir gan Andai Albužei (“Maģiskās domāšanas gads”, režisore Beatrise Zaķe), gan Edgaram Pujātam (“Tas arī viss”, režisors Mārtiņš Kalita), gan arī Gatim Malikam un Edgaram Ozoliņam, kuri kopā ar režisoru Dmitriju Petrenko iestudējuši Dankana Makmillana lugu “Every Brilliant Thing”. Liepājas iestudējumu “1 000 000 labu lietu” man izdevās noskatīties Edgara Ozoliņa versijā, par ko arī šī recenzija.

Dankans Makmillans (Duncan Macmillan, dz. 1980) uz Latvijas teātra skatuvēm aizvadītajās teātra sezonās kļuvis krietni populārāks pat par savu britu kolēģi Šekspīru. Vispār jau ne tikai Latvijā – ne velti pasaules teātra kritiķu tiešsaistes žurnāls “Critical Stages” Laumai Mellēnai-Bartkevičai lūdzis uzrakstīt par Makmillana “gaitām” arī uz mūsu skatuvēm.

Lugu ievadrindkopā netulkoju apzināti – Latvijā katrā no teātriem, kur tā iestudēta, izvēlēts savs pārcēlums. Nedomāju, ka teātri, alkstot pēc skatītājiem, apzināti maldina, lai tie nāktu skatīties vienu un to pašu lugu. Katra no versijām – gan dažādajos teātros (tostarp arī Valmieras drāmas teātrī un Mihaila Čehova Rīgas krievu teātrī), gan atšķirīgu aktieru interpretācijās, kā arī katrā no vakariem –, ir jauns notikums. Jā, var teikt, ka viens un tas pats teātra iestudējums tāpat katru izrādes vakaru ir cits, tomēr šī Makmillana luga bez a priori iespējamās mainības paģērē arī skatītāju mijiedarbību. Un tādēļ šoreiz jo īpaši būtiski atzīmēt, ka es skatījos 23. jūlija izrādi.

Foto: Justīne Grīnberga

Makmillana dramaturģija visvairāk saista ar to, ka te sastopami īsti cilvēki no mūsu šodienas pasaules. Stāstus caurauž dažādu slimību vai emocionālu pārdzīvojumu un traumu raisītas problēmas, tajos ir smalka cilvēka psiholoģisko portretu izpēte, un pāri visam – vēlme saprast, iedziļināties un domāt par sevi šajā pasaulē (Dailes teātrī skatāma “Elpa” un “Monstrs”, režisors D. Petrenko; Latvijas Nacionālajā teātrī – “Cilvēki, lietas un vietas”, režisors V. Sīlis).

Luga (sarakstīta kopā ar Džoniju Donaho), kas iestudēta Valmierā (“Visas labās lietas”, režisore I. Mičule), Rīgā (“Dzīves dārgAkmentiņi”, režisore R. Kalniņa) un tagad arī Liepājā, vēsta par jaunu vīrieti, kurš atskatās uz saviem pārdzīvojumiem kopš puikas gadiem, kad pirmo reizi tiek konfrontēts ar mātes depresiju un viņas pašnāvības mēģinājumu. Makmillans lugu rakstījis par cilvēku līdzās šai baisajai slimībai ar miljons absolūti ne-briljantām variācijām. Tātad jebkurš var mēģināt identificēties ar galveno varoni, kas izmisīgi vēlas saprast to, ko nav iespējams saprast. Tikai paši slimnieki zina, kas tā ir par elli, un no tās nav iespējams izkļūt tikai ar saviem spēkiem. Arī šajā stāstā nosaukt vārdos tās miljons brīnišķīgās lietas uz pasaules vajadzīgas tieši tam mazajam zēnam un vēlāk jaunajam vīrietim, nevis mammai – lai viņa gribētu dzīvot. Uz šī dramatiskā fona katrs no izrādes skatītājiem iegūst iespēju savu pasauli ieraudzīt negaidīti krāsainu, kā arī saprast, ka pasaule var būt sarežģīta, bet tāpēc ne mazāk brīnišķīga.