Šā gada 20. februārī Narvā un 22. februārī Tallinā pirmizrādi piedzīvos Elmāra Seņkova jaunākā izrāde "Divas garāžas", kas ir Teātra apvienības "Esarte" un Igaunijas teātra "Vaba Lava" kopražojums.

Kā "Delfi" informēja "Esarte" pārstāve Elīna Auzāne, radošajā komandā no Latvijas strādā arī dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce, komponists Edgars Mākens, kā arī aktieri Matīss Budovskis un Agris Krapivņickis, savukārt Igauniju sadarbības projektā pārstāv dramaturgs Mihkels Sēders, scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Illimārs Vihmars, gaismu mākslinieks Emīls Kallass un aktieri Simeoni Sundja un Karls Roberts Sārems.

Izrāde "Divas garāžas" vēsta par laiku, kad 90. gadu sākumā, lielo politisko un sociālo pārmaiņu periodā postpadomju, tai skaitā, Baltijas valstīs, ikviens cilvēks varēja nonākt situācijā, kad bija jāsaprot, kā šajā laikā pastāvēt. Izaicinājumi, šķēršļi, bailes no nezināmā, nedrošība. Tomēr katram ir sava vieta, kurā viņš spēj justies droši, kur viņš var būt viņš pats. Sava "garāža". Vieta, kur salabot esošās lietas un izveidot tās no jauna, vieta, kur pabūt vienam un varbūt dažreiz kopā ar kādu, kurš līdzīgi vai tieši pretēji – pilnīgi citādāk – uztver šādas pārmaiņas.

Režisors Elmārs Seņkovs par izrādi saka: "Esmu pateicīgs lietuviešu dramaturgam Marjum Ivaškevičam, kurš bija šīs mākslinieciskās programmas kurators "Vaba Lava" teātrī, par uzaicinājumu veidot šo izrādi. Tā ir personīga tēma, kurā es netieši turpinu dialogu ar savu tēvu. Tā man ir pietrūcis. Atmiņas no bērnības, šī 90. gadu valdošā atmosfēra man lielā mērā asociējas tieši ar garāžu – kā simbolu. Izrādē kopā ar radošo komandu cenšamies risināt vairākus jautājumus, tai skaitā, kā nezaudēt drosmi, kā pārvarēt bailes, kā nenoslīkt, kā iepriecināt, kā noticēt sev? Aicinām satikties mūsu drošajā garāžā – teātrī. Nav svarīgi, no kuras "garāžas" esi tu, bet būtiski ir ik pa laikam atvērt durvis un apskatīties, kur esi nonācis. Savukārt šodienas kontekstā šķiet, ka šīs tēmas aktualitāte tikai pieaug – daudziem varētu būt izjūta, ka esam mazliet iesprostoti. Jo šaurāka ir mūsu telpa, jo būtiskākus jautājumus vēlamies uzdot. Par to arī ir izrāde "Divas garāžas" – tā ir paradoksālu raksturu mijiedarbība, kas raisa gan smieklus, gan sentimentu."

Izrādi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, tās darbība norisinās latviešu, igauņu un angļu valodā ar virstitriem. Pirmizrāde 20. februārī Narvā, turpmākās izrādes 22. un 23. februārī Tallinā, 1. un 2. martā Tartu.