Elmārs Seņkovs Nacionālajā teātrī iestudē izrādi 'Par tēviem'

Latvijas Nacionālajā teātra Aktieru zālē top izrāde "Par tēviem". Izrādes dramaturģija ir aktieru ansambļa un režisora Elmāra Seņkova radošs kopdarbs, un tā pirmizrāde paredzēta 3. februārī, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Līga Rimšēviča.

Tēva nozīme katram no mums dzīvē bijusi dažāda. Mūsu galvenie varoņi pārtapuši tēlos, epizodēs un... dziesmās. Mēs nestāstīsim biogrāfijas, bet kā mozaīkā veidosim skaudri poētisku bildi, kurā ir viss – skumjais, smieklīgais, traģiskais, rupjais (jā, izrādē skanēs arī necenzēta leksika), bērnišķīgais un nekaunīgais. Mūsu privātā pieredze pāraugusi fantāzijā un tai pašā brīdī ļoti noderīgos praktiskus dzīves padomos, ko skatītājs varētu aizgūt un pēc izrādes izmantot savā dzīvē. Galu galā, mūsu tēvi mūs ir mīlējuši, kā nu pratuši. Un neviens nezina, ko īsti par mums pēc gadiem stāstīs mūsu bērni, kurus mēs mīlam, kā nu protam. Izrādē, iespējams, būs trīs daļas, bet ja trešās nebūs, tad ziniet, ka tā nebija vajadzīga.

Izrādes režisors Elmārs Seņkovs par topošo izrādi stāsta: "Vairākiem no mums atmiņās tēvs palicis kā noslēpumaina un skumja būtne, dažiem no mums tēvs licies kā varonis, vēl dažiem – cilvēks, kurš varēja būt, bet nebija. Tomēr viņi visi kaut kādā nozīmē ir pazuduši – cits laikā, cits telpā. Daži rosās, bet daži ir padevušies un aizbēguši, dažs ir jau viņā saulē. Mana režisora vēlme ir padzīvot skaudrā vīrieša atmosfērā ar skatu no malas, ar bērnišķīgu dumpi un mīlestību pret tēviem, kuri mūs ir mīlēja, kā prata. Mēs vēlētos tēviem piešķirt to, ko viņi nav saņēmuši – pašvērtību un ticību sev. Tomēr visi notikumi izrādē nav patiesi, jo mūsu galvenie varoņi par tādām lietām nerunā."