Foto: Draugu, tuvinieku un kolēģu pulkā nosvinēta grāmatas 'Artūra Skrastiņa Spogulija' izdošana

Draugu, tuvinieku un kolēģu pulkā Dailes teātrī 28. septembrī nosvinēta grāmatas “Artūra Skrastiņa Spogulija” izdošana. Grāmata, kuras autore ir teātra kritiķe Līvija Dūmiņa, ir veltījums vienam no savas paaudzes spožākajiem latviešu aktieriem – Artūram Skrastiņam. Viņš uz Dailes teātra skatuves spēlē jau 25 gadus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grāmatas prezentācijas pasākumā klāt bija ne tikai grāmatas izdevēji no "Zvaigzne ABC" un grāmatas autore, bet arī tās galvenais varonis Artūrs Skrastinš ar ģimeni un viņa kolēģi no Dailes un citiem Latvijas teātriem. Pasākuma īpašie viesi bija grupas "Prāta vētra" dalībnieki, kuri tāpat kā Artūrs Skrastiņš nāk no Jelgavas un ir viņa skolasbiedri. Turklāt savulaik "Prāta vētra" piedalījusies viena no slavenākajiem Dailes teātra iestudējumiem – "Šveiks" (1998) – pēc Jaroslava Hašeka slavenā romāna motīviem ar Artūru Skrastiņu titullomā.

Pasākumu papildināja Maestro Raimonda Paula un komponista Kārļa Lāča muzicēšana, kā arī dziedātājas Aijas Andrejevas un kora uzstāšanās Māra Sirmā vadība.

Grāmatā "Artūra Skrastiņa Spogulija", ko klajā laidis apgāds "Zvaigzne ABC", Līvija Dūmiņa atklāj aktiera ceļu līdz lielajai skatuvei un kino ekrāniem, kā arī ļoti atklāti runā ne tikai ar pašu Artūru Skrastiņu, bet arī cilvēkiem, ar kuriem krustojušies viņa ceļi gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē. Kā atzīst grāmatas autore, viņa ir zinājusi, ka grib rakstīt grāmatu par aktieri, nevis režisoru vai kādas citas teātra profesijas pārstāvi.

"Izvēlējos savas paaudzes mākslinieku, par kura darbu jau tolaik, 2004. gadā, kad dzima grāmatas ideja, jūsmoju pārliecībā, ka viņš Latvijas ir labākais aktieris," par darba tapšanas aizkulisēm stāsta Līvija Dūmiņa. "Pretēji stereotipiskajam pieņēmumam, ka visas teātra kritiķes ir caurkritušas aktrises, es nekad neesmu gribējusi būt aktrise. Taču mani ļoti interesē aktiera psiholoģija un profesijas specifika – kā rit darbs ar lomu, kā veidojas tēls, kā notiek maģiskā pārtapšana, kur sākas aktieris un beidzas režisors, un otrādi. Tāpēc grāmatā esmu pētījusi Artūru Skrastiņu, kļūstot par spoguli, kurā uztvert viņa personības un talanta atspulgu. Protams, ka šis atspulgs nebūtu pilnīgs bez konteksta, ko devusi ģimene, draugi un kolēģi, tāpēc grāmata nav tikai stāsts par aktieri Artūru Skrastiņu. Tas ir arī stāsts par Dailes teātri un nozīmīgākajām personībām, ar kurām kopā Artūrs Skrastiņš 25 gadus veidojis šī teātra vēsturi."

Artūrs Skrastiņš stāsta, ka pirms 16 gadiem viņu uzrunāja tolaik vēl topošā teātra kritiķe Līvija Dūmiņa, un jau sākotnēji viņa uzstādījums bijis, lai grāmatā atainotie notikumi būtu atklāti un patiesi.

"Grāmata nav garlaicīgs biogrāfisks romāns, un tā ir ne tikai par mani, bet arī par Dailes teātra pēdējo 25 gadu vēsturi," atzīst Artūrs Skrastiņš." Tajā ir daudz piedzīvojumu, kas atspoguļoti maksimāli godīgi, neko neizskaistinot vai nepiegludinot. 2004. gadā, kad ar Līviju sākām strādāt pie grāmatas, mans uzstādījums bija, ka tai nav iznākšanas termiņa – tā tiks izdota tad, kad būs gatava pēc būtības. Tam vajadzēja 16 gadus."

Grāmatas ilustrāciju un vāka autore ir Ilze Vītoliņa – kostīmu māksliniece, ar kuru Artūram Skrastiņam bijusi ilgstoša sadarbība, veidojot tēlus dažādām lomām. Grāmatā apskatāmas ne tikai fotogrāfijas no izrādēm, bet arī Ilzes Vītoliņas kostīmu skices.