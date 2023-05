ĢIT iestudē lekcijizrādi 'Piecas dziesmas' – veltījumu pēcpadomju sievietes ķermenim

Ģertrūdes ielas teātrī 16. maijā pirmizrādi piedzīvos jauns iestudējums - lekcijizrāde "Piecas dziesmas - pasauli apdzīvojot".

Kā "Delfi" informē teātra pārstāvji, izrāde ir personisks piemiņas stāsts un veltījums pēcpadomju sievietes ķermenim, kas mudina iztaujāt priekštatus par normalitātes, empātijas un piederības nozīmi ģimenē un plašākas sabiedrības kontekstā. Izmantojot ķermeni un balsi kā galvenos izteiksmes līdzekļus.

Jauno izrādi veido māksliniece Laima Jaunzema. Viņa iestudējumā seko dažādu paaudžu sieviešu ķermeņa pārvērtībām, lai pārdomātu sarežģītās attiecības, kurās veidojamies un pārveidojamies kopā ar pasauli mums apkārt.

Kas veido mūsu izpratni par normu un kādu lomu tajā spēlē sabiedrībā valdošie varas un kontroles mehānismi? Kā paaudzēs pārmantotie priekšstati un vērtības ietekmē mūsu spēju tuvoties tiem, kas normas kritērijiem neatbilst? Kam un kad nepieciešama mūsu empātija? Šādus jautājumu jaunajā izrādē risinās māksliniece.

Laima Jaunzema ir māksliniece, kas absolvējusi SNDO (School for New Dance Development) laikmetīgās dejas horeogrāfijas studiju programmu Amsterdamas Mākslas universitātes Teātra un dejas akadēmijā un dibinājusi iekļaujošas izglītības platformu "Curving the Dance". Viņas māksliniecisko interesi par ķermeni kā mediju veidojusi vēlme izzināt uztveres un komunikācijas plaisas publiskas intimitātes brīžos. Paaugstināta uzņēmība pret apkārtējās vides impulsiem ir Laimas dzinējspēks radīt vietas, kur spēcīga iejūtība izaicina ierasto ķermeņa uztveri. Ar nepārtrauktu interesi viņa iztaujā saskaldīto cilvēka identitātes ainavu, kas piepildīta ar skaņām, dīvainām pārliecībām, vardarbību un cerībām, vardarbīgām cerībām, brīnumiem un rēgiem.