Hermanis valsts teātrī uzvedas kā savā privātajā, saka kolēģis

Kultūras ministrijai ik pēc pieciem gadiem būtu jāveic teātru un citu tās pakļautībā esošu valsts kapitālsabiedrību vadītāju darba izvērtējums vai arī jārīko jauns konkurss, tā "Delfi TV" raidījumam "Kultūrklubs" pauda Latvijas Leļļu teātra direktors, režisors Mārtiņš Eihe. Viņam tika lūgts komentēt situāciju Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kurā pēc vairākām sūdzībām ministrija nolēma nepagarināt līgumu ar līdzšinējo vadītāju Danu Bjorku un izsludināt jaunu konkursu.

Eihe uzsver – teātra vadītājs ir valsts amats. "Šobrīd mēs redzam Alvi Hermani, kurš valsts teātrī uzvedās kā savā privātajā, un nav nekādas reakcijas no valsts puses. Tas nenoliedz visu to, ko viņš ir izdarījis un turpina darīt. Taču es uztveru to tā - es strādāju valsts teātrī un man ir deleģēta funkcija," pauž Leļļu teātra vadītājs.