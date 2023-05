Jūnijā notiks sestais Starptautiskais Baltijas baleta konkurss

Rīgā no 25. un 29. jūnijam norisināsies sestais Starptautiskais Baltijas baleta konkurss, pulcējot 60 dejotājus no 20 valstīm, portālu "Delfi" informē organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skatītāji ir aicināti just līdzi konkursa kārtām Dailes teātrī 26. un 27. jūnijā un izbaudīt svinīgo Galā koncertu Latvijas Nacionālajā operā 29. jūnijā. Starptautiskā Baltijas baleta konkursa moto ir "Viss ir iespējams … un Tu to vari!"

Konkursa kārtās piedalīsies sešdesmit profesionālo klasiskā baleta skolu audzēkņi un klasiskā baleta dejotāji trijās vecuma grupās (no 12 līdz 14 gadiem, no 15 līdz 18 gadiem, no 19 līdz 26 gadiem). Viņi pārstāv tādas valstis kā Japāna, Polija, Lietuva, Igaunija, Austrālija, Anglija, ASV, Slovākija, Slovēnija, Ukraina, Gruzija, Vācija, Turcija, Azerbaidžāna, Armēnija, Latvija u.c.

"Iepriekšējais konkurss notika kovida ierobežojumu laikā un tika rīkots hibrīdrežīmā. Tāpēc esam īpaši laimīgi šogad atkal tikties klātienē gan ar daudzajiem talantīgajiem dalībniekiem, gan prominentajiem žūrijas pārstāvjiem un, protams, arī skatītājiem. Šogad īpaši sīva konkurence būs vecākajā grupā, kurā piedalās jau profesionāli baleta mākslinieki, un tas garantē, ka varēsim baudīt patiešām interesantu un daudzveidīgu māksliniecisko programmu. Aicinām ikvienu baleta cienītāju apmeklēt gan konkursa kārtas Dailes teātrī, gan skaisto Galā koncertu Latvijas Nacionālajā operā 29. jūnijā. Tur sveiksim konkursa laureātus un baudīsim viņu un īpašo viesu sniegumu," stāsta konkursa direktore Regīna Kaupuža.

Konkursantus vērtēs starptautiska žūrija, kuras priekšsēdētājs būs Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis. Žūrijā darboties aicināti starptautiska mēroga eksperti – Varšavas baletskolas mākslinieciskā vadītāja Jolanta Ribarska (Polija), Splitas Teātra akadēmijas asociētā profesore Almira Osmanoviča (Horvātija), Parīzes operas baletdejotājs un dejas profesors Žilbērs Maiers (Francija), Nacionālās M.K. Čurļoņa Mākslu skolas direktora vietnieks baleta izglītībā Eligijus Butkus (Lietuva), Berlīnes baletskolas mākslinieciskā vadītāja vietnieks Mareks Rosickis (Vācija), Starptautiskā Interločenas Mākslas Centra Dejas departamenta direktors, Džozefs Moreisejs (ASV), horeogrāfs, dejotājs un pedagogs Zdeneks Prokešs (Čehija).

Konkursa uzvarētāji saņems naudas balvas, kā arī stažēšanās iespējas Eiropas baletskolās. Arī konkursa laikā līdztekus sacensībām dalībniekiem tiks sniegta iespēja piedalīties meistarklasēs. Šogad jau otro reizi balvu klāstu papildinās Grand Prix.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starptautiskais Baltijas baleta konkurss notiek kopš 2013. gada. Tā arvien pieaugošo nozīmību apliecina gan lielā dalībnieku interese no visas pasaules, gan dalība Starptautiskajā baleta konkursu federācijā. Konkursam ir vairāki, vienlīdz nozīmīgi mērķi: jaunu talantu atklāšana, izglītības attīstība horeogrāfijas nozarē, klasiskā baleta tradīciju saglabāšana, pedagoģiskās darbības pilnveidošana, kā arī starptautiskās radošās sadarbības attīstība un kultūras apmaiņa.

Biļetes uz konkursa kārtām un Galā koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Konkursu organizē Latvijas Baleta un dejas ģilde un MIKC Nacionālā mākslu vidusskola Rīgas baleta skola.