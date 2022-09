Labs aktieris, bet... Kā Kaimiņa atgriešanos uz skatuves vērtē teātra kritiķi

Salīdzinoši klusi un bez skaļiem paziņojumiem no iesaistītajām pusēm augusta izskaņā kļuva zināms, ka uz teātra skatuves, vismaz uz vienu iestudējumu, atgriezīsies bijušais aktieris un pretrunīgu slavu iemantojušais politiķis Artuss Kaimiņš. Viņa vārds atrodams Jaunā Rīgas teātra mājaslapā pie Alvja Hermaņa iestudējuma "Operācija Mindfuck", kas pirmizrādi piedzīvos šī gada oktobrī.

To, ka Kaimiņš tiešām spēlēs uz JRT skatuves, portālam "Delfi" apstiprina arī teātra sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Liepiņa, tomēr teātra mākslinieciskais vadītājs un topošās izrādes režisors Hermanis atbildēt uz "Delfi" jautājumiem atsaka – visu jau esot pateicis žurnālam "Privātā Dzīve".

Žurnālam režisors klāsta, ka uzskata Kaimiņu par labu profesionāli, kura labākā loma esot Jura Poškus filmā "Kolka Cool". Tomēr arī "Privātajā Dzīvē" netiek skarta tēma par Kaimiņa reputāciju – pret Saeimas deputātu bijusi ierosināta krimināllieta par grāmatvedības jautājumiem, bet pēdējā pusgada laikā atklātībā nākuši vairāku sieviešu stāsti par emocionālo un psiholoģisko vardarbību attiecībās ar Kaimiņu.

Arī pats Kaimiņš par savu atgriešanos pamatprofesijā komentāros ir lakonisks – īsā ierakstā "Twitter" vēsta, ka viņa ziņa tiks nodota reizē ar Alvi Hermani un JRT aktieriem. Tāpat nav zināms, vai šī atgriešanās ir vienreizējs gadījums, vai Kaimiņu arī turpmāk varēsim redzēt uz teātra, nevis uz politiskās skatuves.

Kas gaidāms uz JRT skatuves un kā vērtēt politiķa nonākšanu atkal teātrī, jautāju Latvijas teātra kritiķiem Zanei Radzobei, Atim Rozentālam un Līgai Ulbertei.

Vispirms par lugu



Dramaturģiskais darbs "Operation Mindfuck" ir jauns – pirmo iestudējumu piedzīvojis vien šī gada pavasarī Berlīnē. Tāpēc par to Latvijā zināms maz. To arī sarunā ar "Delfi" uzsver visi uzrunātie kritiķi – no pieejamām informācijas drumslām vēl pāragri izdarīt secinājumus par gala rezultātu.

Lugas autori ir Kazahstānā dzimušais aktieris Dmitrijs Šāds un Jiela Ronina, ebreju izcelsmes režisore un dramaturģe. Viņa ir arī Berlīnes Maksima Gorkija vārdā nosauktā teātra štata režisore. Šajā teātrī darbs "Operation Mindfuck" pirmizrādi piedzīvoja šī gada maijā. Interesanti, ka JRT šajā rudenī gaidāms vēl viena šo abu autoru darba iestudējums – izrādi "(R)evolūcija" veido Gatis Šmits.

"Patiesos notikumos balstīts stāsts, bet ne gluži," tā par darbu "Operation Mindfuck" teikts Maksima Gorkija teātra mājaslapā. Savukārt JRT iestudējumu ieskicē šādi: "Domājot par 21. gadsimta cilvēkiem un jaunajiem dzīves izaicinājumiem, dodamies mūsdienu informatīvās telpas labirintos. Un ielūkojamies troļļu fabrikā, kur tiek izgudroti "patiesi" stāsti un attīstītas sazvērestības teorijas, lai sašūpotu cilvēkiem pamatus zem kājām un nojauktu skaidrību domāšanā. Te tiek radīta informācija datoru lietotājiem, piegriezta pēc katra individuālā ģīmja un līdzības, ņemot vērā viņu privātos datus. Te tiek konstruēti jauna tipa politiķi, jauni valsts premjera kandidāti, ieviešot sajukumu ideoloģijās." Kā žurnālam "Privātā Dzīve" teicis Hermanis – Kaimiņam šajā izrādē būs liela loma. Jāpiebilst, ka jaunais iestudējums tiek pieteikts kā komēdija.

Kaimiņš ir labs aktieris, bet viņam būs grūti izlauzties no politiķa tēla



Pirms ievēlēšanas 12. Saeimā Artuss Kaimiņš bija Latvijas Nacionālā teātra aktieris. Teātra simtgadei veltītajā mājaslapā par viņu teikts: "Kaimiņa māksliniecisko tipāžu raksturo augsta skatuviskā drosme, augsts egocentrisms, kas apgrūtina partnerības veidošanu psiholoģiski ievirzītās izrādēs, un spēcīga skatuviskā enerģētika, kas koncentrē uzmanību uz viņa parādīšanos." Viņš arī filmējies dažās pašmāju filmās, no kurām īpaši jāizceļ darbs Jura Poškus "Kolka Cool", par ko Kaimiņš tika nominēts "Lielajam Kristapam". Jaunajā Rīgas teātrī viņš spēlējis savas skatuves karjeras sākumā – izrādēs "Dostoevsky-trip" un "Cilvēks, kurš bija ceturtdiena".

"Manās atmiņās Artuss Kaimiņš ir labs aktieris," saka teātra zinātniece un kritiķe Līga Ulberte. Kritiķe izceļ Kaimiņa darbu Andža lomā viņa kursa diplomdarba izrādē "Pazudušais dēls" Valmieras teātrī (režisore Māra Ķimele, 2002). "Tā bija neliela loma, bet viņš to nospēlēja ļoti labi." Ulberte piemin arī Kaimiņa darbus Nacionālajā teātrī – izrādē "Mirušās dvēseles" (režisors Kirils Serebreņņikovs), ne ar ko nesajaucamā "Vecene" – titulloma Vladislava Nastavševa izrādē. Kritiķes vērtējumā, cienījams aktierdarbs bijusi arī galvenā loma iestudējumā "Arī gudrinieks pārskatās" (režisors Mihails Gruzdovs).

"Precedenti, kad aktieri pēc ilgākas pauzes atgriežas uz skatuves, ir bijuši un būs. Pats par sevi šis fakts man šķiet interesants un iespējams," vērtē Ulberte.

"Es nezinu izrādes ieceri, un to, kādam nolūkam aicinājis tieši šo aktieri, var pateikt tikai režisors. Mēs varēsim spriest, kad redzēsim iestudējumu. Mūsdienu laikmetīgajā teātrī mākslinieki var tikt piesaistīti ļoti dažādiem nolūkiem. Viņi var nebūt vairs tikai kāda tēla atveidotāji, bet būt skatītājiem interesanti tādi, kādi ir, neko nespēlējot." Kritiķe atzīst, ka teātrim tas ir veiksmīgs, publiku piesaistošs gājiens. Te jāpiebilst, ka piecas oktobrī gaidāmās "Operācija Mindfuck" izrādes un publiskais ģenerālmēģinājums jau ir pilnībā izpārdoti.

"Domāju, ka būs daļa skatītāju, kas gribēs redzēt tieši Kaimiņu. Pašam aktierim, ņemot vērā viņa ļoti odiozo un spilgto politiķa tēlu, varētu būt grūti no tā izlauzties un likt skatītājam noticēt, ka viņš ir tikai aktieris. Bet, iespējams, tieši tāds ir mērķis," saka Ulberte.

Līdzīgas domas pauž arī teātra zinātniece un kritiķe Zane Radzobe: "Domāju, ka Alvis Hermanis ļoti racionāli zina, kāpēc ir šī sadarbība un kāds no tās būs efekts. Tāpēc – gaidīsim pirmizrādi un redzēsim, vai tas attaisnosies. Artuss Kaimiņš kā profesionālis ir ļoti labs."

"Par dramaturģisko materiālu es negribētu spekulēt, turklāt modernā teātrī izejmateriāls ir tikai izejmateriāls. Tas nenosaka, par ko beigās būs izrāde. Lielākoties to veido oriģināls režisora skatījums, un esmu pārliecināta, ka arī Hermanim tāds būs. Tāpēc šobrīd pateikt, kāda būs izrāde un par ko tā būs, ir neiespējami."

Laikraksta "Diena" žurnālists un teātra kritiķis Atis Rozentāls savukārt saka – no informācijas, kas līdz šim bijusi pieejama, viņam radies priekšstats, ka loma izrādē "Operācija Mindfuck" saistīta ar Kaimiņa politisko darbību. "Ja tas ir tā, tad būtībā Hermanis dara to, ko viņš jau ik pa brīdim ir darījis, ja viņam papildus pamata trupai vajadzīgs kāds akcents. Turklāt tas var būt ļoti dažāds. Tās var būt vēderdejotājas kā Mišela Velbeka darba "Pakļaušanās" iestudējumā, tas var būt ēzelis kā izrādē "Ziedonis un Visums" vai bērni kā "Stāstā par Kasparu Hauzeru". Tātad: kāds ar konkrētu funkciju konkrētā iestudējumā. Pēc ziņām, kas līdz šim izskanējušas par "Operāciju Mindfuck": iespējams, Hermanis Kaimiņu ir uzaicināji tāpēc, ka viņš ir bijis deputāts. Viņu neaicina spēlēt, piemēram, Hamletu, bet piedāvā lomu kā bijušajam deputātam, izmantojot kaut kādu viņa privāto pieredzi. Tikpat labi viņš varētu aicināt arī Ivaru Pugu, kurš arī ir aktieris un deputāts. Tomēr Kaimiņam ir ilgāka pieredze un viņš ir organizējis partiju."

Septiņi JRT ētikas noteikumi un Kaimiņa neviennozīmīgā reputācija



Ja kā mākslinieks Artuss Kaimiņš kopumā tiek novērtēts pozitīvi, tad kā politiķis viņš iemantojis neviennozīmīgu reputāciju. Jāatgādina, ka politiķim 2018. gadā tika piemērots aizdomās turamā statuss saistībā ar iespējamu viņa partijas "KPV LV" nelikumīgu finansēšanu. Savukārt 2020. gada novembrī Saeima saņēma Ģenerālprokuratūras lūgumu izdot Kaimiņu kriminālvajāšanai par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu mantkārīgā nolūkā. Šobrīd Kaimiņš ir pie frakcijām nepiederošs 13. Saeimas deputāts, bet uz 14. Saeimas deputāta krēslu oktobra sākumā gaidāmajās vēlēšanās viņš nepretendēs.

Vēl vairāk Kaimiņa reputācija sašķobījās pēc tam, kad šī gada sākumā par attiecībās ar viņu piedzīvoto psiholoģisko un emocionālo vardarbību atklāti runāja politiķa dzīvesbiedre, aktrise Dārta Danēviča. Vēlāk publiskajā telpā nonāca arī līdzīgi citu sieviešu stāsti.

"No vienas puses ir nevainības prezumpcija – kamēr cilvēks nav notiesāts, tikmēr viņu nevajadzētu izslēgt no aprites. Šobrīd redzam, ka šī ārkārtīgi pretrunīgā personība ir uzaicināta spēlēt izrādi JRT, bet mūsu rīcībā nav informācijas, vai tas nebeigsies, piemēram, ar grēksūdzi uz skatuves. Jebkuram vērtējumam rokas savažo tas, ka īsti nezinām, kas notiks izrādē," saka Atis Rozentāls un uzsver, ka teātra mākslinieciskajam vadītājam tomēr būtu jāņem vērā, kāda reputācija ir aktieriem, ko viņš aicina pievienoties savām izrādēm.

Foto: Publicitātes foto. Kadrs no filmas "Kolka Cool"

Gan Zane Radzobe, gan Līga Ulberte šo sauc par slidenu un neviennozīmīgu jautājumu. Ulberte arī atgādina par plašu rezonansi izraisījušajiem Alvja Hermaņa septiņiem ētiskas uzvedības noteikumiem JRT darbiniekiem un skatītājiem, ko teātra mākslinieciskais vadītājs publicēja sociālajos tīklos 2021. gada februārī.

Otrais punkts šajos noteikumos bija šāds: "[..], jo teātra uzmanības objekts ir cilvēka pētniecība visās viņa izpausmēs. Ja mēs pieļausim parādīties tikai glītajai un kārtīgajai cilvēka dabas pusei, mēs nekad neuzzināsim itin neko par cilvēka noslēpumiem un bezdibeņiem, – kas ir tieši tas, kas mūs šai darbā un dzīvē interesē. Jo pārējais – ir vienkārši garlaicīgi un nav arī patiesība. Ja teātrī ienāk politkorektums, tad teātris ir jāslēdz ciet un mums visiem ir jāiet mājās."

"Ar šiem uzvedības noteikumiem Alvis Hermanis ir paziņojis, ka viņa vadītais teātris ir absolūti brīva zona. Un šis ir pierādījums, ka nekāda veida publiskā informācija, kas nāk cilvēkam līdzi, Hermani kā mākslinieku neierobežo. Manuprāt, mākslai ir tiesības uz jebkādām provokācijām un, kamēr nav redzēts pats projekts, nevar spriest, kādam nolūkam un kas tiek izmantots," saka Ulberte.

Zane Radzobe norāda, ka Latvijas teātra vēsturē īsti nav bijis gadījumu, kad kāds aktieris būtu "atcelts" savu personisko lietu dēļ. Taču nostāšanās upura pusē ir sabiedrības morālā pozīcija, bet ne tiesas spriedums.

"Mākslā ir ļoti sarežģīti nošķirt cilvēcisko no profesionālā tieši tāpēc, ka tās ir ļoti saistītas lietas. Turklāt to, kas notiek starp diviem cilvēkiem, īsti neviens nekad nezina. Protams, morālā pozīcija mūsdienu kultūrā ir nostāties potenciālā upura pusē. Vienlaikus ar šādām lietām ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, jo situācijas ne vienmēr ir tik viennozīmīgas. Atcelšanas kultūrai ir cēli iemesli, bet reizēm neglītas un kropļojošas izpausmes. Droši vien atšķirīgs gadījums būtu, ja mēs runātu par pierādītu vainu, par faktiem," saka Radzobe.

Jau ziņots, ka JRT šajā sezonā piedāvās rekordlielu jauniestudējumu skaitu – kopā 10 pirmizrādes. Sezonas otrajā pusē daļa no tām gaidāma jau teātra "mājās" – pārbūvētajā ēkā Lāčplēša ielā 25. Alvja Hermaņa iestudējums "Operācija Mindfuck" pirmizrādi piedzīvos pagaidu mājvietā Tabakas fabrikas telpās Miera ielā 58a šī gada 21. oktobrī.