Gada nogalē un 2021. gada sākumā, kamēr jaunāko klašu skolēni vēl nav atgriezušies skolā, Latvijas Leļļu teātris piedāvā tiešsaistē noskatīties svētku laika izrādi "Sidraba egle", ko 2018. gada decembrī iestudējusi režisore Arnita Jaunzeme.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta Leļļu teātra pārstāve Rūta Petrauska, izrāde piemērota bērnudārza un sākumskolas vecuma bērniem.

Mirdzas Timmas stāstu par egļu skaistumkonkursu skatuves vajadzībām dramatizējusi un dziesmu tekstus sacerējusi Daina Strelēvica, izrādes vizuālo veidolu radījusi māksliniece Anita Znutiņa-Šēve, par muzikālo noformējumu parūpējušies Imants Paura un Silvestrs Zemgals, gaismu partitūru radījis Uldis Andersons, bet dažādos meža iemītniekus iedzīvina aktieri Lienīte Osipova, Anrijs Sirmais un Artūrs Putniņš.

Ziemassvētki un Jaunais gads ir īpašs laiks katrā mājā un, kā izrādās, arī mežā. "Ik gadus laumiņas apstaigāja mežu un Ziemassvētku vakarā izvēlējās vienu egli. To viņas noklāja ar vizuļiem un eņģeļa matiem tā, ka egle visa laistījās kā sidrabā," raksta Mirdza Timma savā sirsnīgajā stāstā. "Sidraba egle" ir muzikāls notikums, kurā piedalās vāverēni, putniņi, zaķis, vilks, laumiņa, rūķi un "dzīvas" eglītes. Mazie skatītāji varēs uzzināt, kura no eglēm šogad iegūs godpilno Sidraba egles titulu, un to, kas ir skaistākā rota, ko meža eglīte var sev sagādāt.

Izrāde skatāma platformā "Bilesuparadize.lv", iegādājoties ģimenes biļeti 10 eiro vērtībā un iegūstot kodu, kas pēc aktivizācijas dod iespēju trīs diennaktis skatīties izrādi neierobežotu reižu skaitu.