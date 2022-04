Latvijas Leļļu teātrī 29. aprīlī pirmizrādi piedzīvos dramaturga un režisora Edgara Niklasona iestudējums "Nīna un Lekorbizjē".

Kā “Delfi” informē teātra pārstāve Rūta Petrauska, izrāde skatuves formātā turpinās sekot pandēmijas laikā radītā animācijas miniseriāla varoņu dzīvēm – mazajai metenei Nīnai, viņas ģimenei un labākajam draugam – bruņurupucim Lekorbizjē, kurš kādā dienā negaidīti pazūd.

Kā stāsta animācijas miniseriāla un izrādes režisors Edgars Niklasons, ar šo darbu viņš vēlas aicināt uz dialogu par emocijām, ar kurām kā pieaugušie, tā bērni sastopas gan skaistos, gan sāpīgos un trauksmainos dzīves brīžos. Iedrošināt bērnus par savām izjūtām dalīties ar uzticamu sarunu biedru un aug sevis pazīšanā un emocionālajā inteliģencē: “Izrāde Nīna un Lekorbizjē ir formā spilgts un krāsains ceļojums maza bērna emociju pasaulē, kurā galvenā varone Nīna, meklēdama savu labāko draugu, bruņurupuci Lekorbizjē, sastopas ar visu emociju gammu un kopā ar ģimeni iemācās, cik svarīgi ir piedzīvot ikkatru iekšējo sajūtu. Esmu no tiesas priecīgs, ka mūsdienu pasaulē runāt par mentālo veselību ir normāli. Ir nācies saskarties ar pieaugušo viedokli, ka līdz ar to mūsdienu bērni kļūst trausli un vārgi, taču es ticu, ka šī būs paaudze, kas ne tikai pratīs operēt ar savām emocijām un nenobīsies no tām, bet arī apzināsies savu unikalitāti un vērtību.”

Izrādes radošajā komandā pulcējušies režisors un dramaturgs Edgars Niklasons, leļļu māksliniece Evita Bēta, kostīmu māksliniece un scenogrāfe Sintija Jēkabsone, komponists Staņislavs Kuļikovs, gaismu mākslinieks Uldis Andersons, kustību konsultante Alise Putniņa un aktieri Santa Didžus, Artūrs Putniņš, Dace Vītola, Rūdolfs Apse, Lienīte Osipova, Irina Krasta un Elīna Bojarkina.

Izrāde tiks spēlēta Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, biļetes nopērkamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā.