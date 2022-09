Liepājā top Dmitrija Petrenko iestudējums par alkām 'YEN'

Liepājas teātra galvenā režisora Dmitrija Petrenko vadībā šobrīd notiek darbs pie pirmā jaunās sezonas jauniestudējuma – Annas Džordanas lugas "YEN", kam režisors devis žanrisko apzīmējumu – alkas. Izrāde tiks rādīta Liepājas teātra mazajā zālē koncertzālē "Lielais dzintars", tās pirmizrāde paredzēta 1. oktobrī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Henčam ir 16, viņa brālim Bobijam – 13. Viņi ir pusaudži, kuri dzīvo vieni ar savu suni Talibanu. Talibans ir ieslēgts istabā – bez piemērota ēdiena, bez svaiga gaisa un mīlestības. Gluži tāpat kā abi pusaudži, jo viņu māte vēl grib būt jauna un laimīga attiecībās, tāpēc iegriežas pie bērniem ļoti reti. Bobijs vēl cer, ka mamma kādu dienu izvēlēsies viņus, taču Henča jau ir sapratis, ka brīnumi pasaulē nenotiek. Līdz vienu dienu viņu dzīvē parādās meitene vārdā Dženifera.

"Izrādē runāsim par pusaudžu problēmām, pusaudžu attiecībām ar atkarīgo māti. Šīs ir ļoti sāpīgas attiecības, izrādes centrā ir viņu pamestība, vientulība. Mēs redzam to, ka māte, kurai ir slima domāšana, nodod šo domāšanu saviem bērniem, savukārt viņa šo domāšanu mantojusi no saviem vecākiem. Izrauties no šāda apļa ir grūti, varbūt pat neiespējami, ja vien nesanāk piedzīvot kādu pozitīvu pieredzi, kas palīdzēs lauzt šo pēctecību. "YEN" ir izrāde par to, kā mēs neapzināti viens otram mācām cīnīties par sevi. Un par to, ka mēs nepamanām, kā šādā cīņā kāds palaiž garām iespēju kļūt par labu cilvēku," par gaidāmo iestudējumu saka Dmitrijs Petrenko.

Izrādē piedalās aktieri – Valts Skuja, Kārlis Ērglis, Madara Viļčuka, Laura Jeruma. Kopā ar režisoru izrādi veido arī mākslinieks -8, gaismu mākslinieks Viesturs Andersons, skaņu celiņu veido Milda Ziemane. Ņemot vērā lugā aplūkotās tēmas un valodas lietojumu, izrādei noteikts vecuma ierobežojums 16+. Lugu no angļu valodas tulkojis Andris Kuprišs.