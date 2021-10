Liepājas teātrī top digitāls piedzīvojums bērniem 'Sapraši un nesapraši'

Liepājas teātrī ir ļoti senas bērnu izrāžu tradīcijas – skatītājiem jauna bērnu izrāde tiek piedāvāta ik sezonu. Turpinoties sarežģītiem epidemioloģiskajiem apstākļiem, teātris ir atradis veidu, kā iepriecināt mazos skatītājus, lai izrādes skatīšanās viņiem būtu ne tikai aizraujoša, bet arī droša. Liepājas teātra jaunie aktieri režisora Dmitrija Petrenko vadībā šobrīd strādā pie digitālās izrādes – piedzīvojuma bērniem "Sapraši un nesapraši", kam pirmizrāde paredzēta 28. oktobrī. Sākotnēji izrāde tiks piedāvāta skolēniem, taču novembrī plānotas izrādes arī tādā laikā, lai bērni tās varētu noskatīties kopā ar vecākiem.

Luga "Sapraši un nesapraši" saņēma vienu no trim godalgām pagājušajā gadā izsludinātajā Liepājas teātra lugu konkursā, un tās autore ir aktrise Kintija Stūre, kas pati arī piedalīsies šajā izrādē.

"Pandēmijas dēļ pagājušajā sezonā daudzas izrādes tika pielāgotas digitālajai videi, bet ar šo ir citādi – tā jau iecerē tika plānota, kā digitāls piedzīvojums, līdz ar to īpaši tiek domāts par to, kā apvienot aktierdarbus ar digitālo vidi, kas būs bērniem aizraujoša un atpazīstama. Nemaz tik bieži izrādes šādā veidā nav iestudētas," stāsta režisors Dmitrijs Petrenko.

"Sapraši un nesapraši" ir izrāde, kura visvairāk patiks bērniem no sešu līdz desmit gadu vecumam, taču tā būs aizraujoša ikvienam. Tas ir stāsts par brāli un māsu, kuru ģimenē ierodas adoptētais brālis Aleksandrs, kuru sākotnēji pieņemt nemaz nav viegli. Bērni dodas ceļojumā fantāziju pasaulē, lai atrastu pazaudēto lelli Bambolīnu. Protams, kā vienmēr, ikkatrs ceļojums ir pārbaudījums, kura laikā bērniem ir gan jāsadraudzējas, gan jāspēj tikt galā ar dažādiem sarežģījumiem.

"Izrāde stāstīs arī par to, kā tikt galā ar nezināmo, ar to, no kā baidāmies, ko mēs nesaprotam, kas mums nepatīk. Radošā komanda domā arī par to, kā pastāstīt bērniem, kas ir empātija un kā to iemācīties izjust pret apkārtējiem," papildina režisors.

Izrādei palīdz tapt arī mākslinieks -8, kurš cieši sadarbojas ar 3D animācijas meistaru Aleksi Vētru-Ozolu, skaņu celiņu veido Milda Ziemane. Izrādē piedalīsies aktieri Valts Skuja, Kārlis Ērglis, Kārlis Artejevs, Kintija Stūre, Agnija Dreimane, Madara Viļčuka. Izrādi būs iespējams noskatīties platformā "Zoom", kur tā piedāvātajos laikos tiks rādīta tiešraidē.