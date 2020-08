Mākslas projektam aicina iesūtīt stāstus par vardarbību ģimenē

Starptautiskajā jaunā teātra festivālā "Homo Novus" šā gada septembrī būs vērojama Janas Jacukas un Lauras Stašānes radītā "klusā izstāde ar dzīviem elementiem" - "Lietisko pierādījumu muzejs". Mākslinieces vēršas pie sabiedrības un aicina sievietes iesūtīt lietas un stāstus, kas ir klusie liecinieki fiziskai, emocionālai, seksuālai vai ekonomiskai vardarbībai ģimenē un attiecībās.

Kā "Delfi" informēja festivāla organizatori, iegūtais materiāls tiks apkopots muzejā un rezultēsies uzklausīto stāstu lasījumu maratonā nakts garumā.

Kā uzsver izrādes veidotāji, Latvijā katra trešā sieviete savas dzīves laikā ir pieredzējusi emocionālu, fizisku, seksuālu vai ekonomisku vardarbību ģimenē. 17% gadījumu nonāk policijā, bet par 83% netiek ziņots nekur un patiesību zina tikai sieviete pati. Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka sieviete pati izprovocē vardarbību pret sevi, rāda "Eurobarometer" un Labklājības ministrijas pētījumi (Eurobarometer pētījums 2016. gada novembrī). Vairāk nekā 30% domā, ka vardarbība ģimenē nav pieļaujama, bet tā tomēr nebūtu sodāma ar likumu.

"Kā lai runā par piedzīvoto sabiedrībā, kurā vēl aizvien ir augsta iecietība pret vardarbību ģimenē un valda daudzi stereotipi? Latvijā ir vieni no drūmākajiem statistikas rādītājiem Eiropas Savienībā," komentē mākslinieces. "Ar "Lietisko ierādījumu muzeju" un stāstu lasījumu maratonu tā pēdējā dienā mēs vēlamies pateikt, ka runāt par vardarbības pieredzi ir normāli – šādu sieviešu ir daudz un viņas ir mums līdzās. Vardarbība nav noslēpums, ar ko sievietei jādzīvo vienai. Neklusējot par savu pieredzi, var palīdzēt citām," saka projekta autores Jana Jacuka un Laura Stašāne.

"Tie var būt ikdienišķi priekšmeti vai atmiņas, kas saistās ar piedzīvoto, lieta, no kuras, iespējams, gribat atbrīvoties vai lieta, kas ir bijusi iesaistīta kādā vardarbības epizodē, bet nekad netiktu pieņemta tiesā kā ticams pierādījums. Taču šeit kopā ar stāstu tā runās skaļāk par klusumu," saka mākslinieces.

Festivāla "Homo Novus" laikā, no 3. līdz 9. septembrim, "Lietisko pierādījumu muzejs" tiks iekārtots kādā Rīgas dzīvoklī un būs atvērts apmeklētājiem. Izstādi noslēgs publisks stāstu lasījumu maratons, ka sāksies 9. septembrī un turpināsies līdz nākamajai dienai – simboliska akcija, kas ar balsi stāsies pretī klusēšanai.

Muzeja kolekcija tiek regulāri atjaunota, un ikviena sieviete ir aicināta to papildināt ar savu lietu un stāstu. Savu lietu un stāstu var nodot anonīmi vai ar savu vārdu, aizpildot pieteikumu tiešsaistē. Lai sazinātos ar māksliniecēm, organizatori lūdz rakstīt uz lietumuzejs@gmail.com.

Jau iepriekš ziņots, ka no 28. augusta līdz 10. septembrim Rīgā un Cēsīs notiks Starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus", kura programmas centrā ir laiks, telpa un kopradīšana kā laikmetīgā teātra pamatprincipi. Kaut radītas ļoti īsā laikā, visas programmā iekļautās izrādes runā par sarežģītiem un noklusētiem jautājumiem, pārstāvot māksliniekus ne vien no Latvijas, bet arī no Lielbritānijas, Honkongas, Itālijas, Norvēģijas un Čīles. Visi festivāla notikumi šogad ir bez maksas un noritēs, ievērojot pulcēšanās noteikumus. Programma ir pieejama www.homonovus.lv.