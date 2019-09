Mūzikas namā 'Daile' pirmizrādīs Viļa Daudziņa 'Plūdons un upes Dievs'

Ceturtdien, 26. septembrī, pulksten 19.00, mūzikas namā "Daile" pirmizrādi piedzīvos Viļa Daudziņa autordarbs – poētiska lekcija "Vilis Daudziņš. Plūdons un Upes dievs", portālu "Delfi" informē mūzikas nama "Daile" pārstāve Anita Lūsēna.

"Daiļlasīšana līdzās teātrim un dziedāšanai ir viens no cēlākajiem un augstākajiem izpriecas avotiem un viens no lietderīgākajiem un ieteicamākajiem sabiedrības laika kavēkļiem. Pacilādama jūtas un izglītodama prātu, daiļlasīšana veicina sabiedrības estētisko ieražu izdaiļošanu." Tie ir Viļa Plūdoņa vārdi no viņa sarakstītās grāmatas "Deklamācija jeb daiļlasīšana."

Lekcijas autors Vilis Daudziņš nolēma sekot dzejnieka aicinājumam, un skatītāju uzmanībai tiks piedāvātas vairākas, līdz šim mazāk zināmas, Viļa Plūdoņa balādes Jaunā Rīgas teātra aktiera Viļa Daudziņa lasījumā. Savukārt četri mūziķi – Ieva Nīmane, Artūrs Bērziņš, Ernests Mediņš un Jēkabs Nīmanis – caurvīs lasījumu ar īpaši šim poētiskajam lasījumam radītu mūziku.

Tajā skanēs jutekliski tēlojumi, asinis stindzinošas balādes un heroiskas poēmas. Lai klausītājiem sniegtu pilnīgāku ieskatu Plūdoņa poēzijā, katru tēlojumu ievadīs neliels komentārs. Tas būs stāsts par mākslinieku ar neatkārtojamu muzikalitāti un ritma izjūtu, virtuozu vārda meistaru, balāžu un poēmu karali. Cilvēku, kurš kļuva par upes Dievu Plūdoni.

Savukārt 27. septembrī pulksten 19.00 poētiskā lekcija "Vilis Daudziņš. Plūdons un Upes dievs" tiks izrādīta Vidzemes koncertzālē "Cēsis".

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.