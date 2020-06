Nacionālais teātris šogad piedāvās 'Skroderdienas 4 olekšu distancē'

Latvijas Nacionālajam teātrim sadarbojoties ar Latvijas televīziju, top raidījums pirmsjāņu laikam – "Skroderdienas 4 olekšu distancē", kas ļaus izbaudīt Nacionālā teātra nozīmīgo tradīciju – Rūdolfa Blaumaņa "Skroderdienas Silmačos" – pandēmijas noteiktajos publiskās distancēšanās apstākļos, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Ilze Blauberga.

Kā raksta Blauberga, līdz šā gada 12. martam nevienam neienāca prātā, ka skroderzeļļa Rūda vārdi izrādes finālā: "Tātad Silmačos tomēr būs kāzas! Un vēl manam meisteram! Nez, vai uz to man nebij jāsauc urā!", 2020. gada jūnijā no Nacionālā teātra skatuves varētu neizskanēt, ja reiz tie skanējuši gandrīz 100 gadu. Tomēr "Skroderdienas" no teātra skatuves šogad būs pārcēlušās uz ekrāniem.

Izrādes un raidījuma režisore Indra Roga stāsta: "Nu, kā tad bez "Silmačiem" pirms Jāņiem! Kaut citādi, bet jāsatiekas – veselīgākajā latviešu gabalā, kur visi lustīgi, kur visi mīloši, kur trīs pāri dabonas un Līgo vakars izdodas! Sveiciens no šī gada Silmačiem! Līgo!"

Epidemiologu noteiktos divus metrus izrādes veidotāji ir pārrēķinājuši Blaumaņa laika mērvienībās, tāpēc aktieri centīsies ieturēt cits no cita četru olekšu distanci. No "Skroderdienu" notikumiem jaunajā raidījumā būs atslēgas frāzes un tēli.

"Pievērsīsimies gan veceņu trijotnei, gan jauniešiem un viņu kārei pēc tā, kas atrodams zaļajā krūzē. Uzzināsim, no kurienes "Silmačos" ieklīst žīdu pauninieki un kas slēpjas zem Blaumaņa dotā apzīmējuma "Laime pirtiņā". Uzmanības centrā, protams, būs "Silmaču" mīlētāji – Antonija, Elīna, Dūdars un Aleksis – un atgādinājums visiem mums pirmsjāņu laikā, ka "sirds palaikam nav valdāma ar paša prātu, ko nu vēl ar otra padomu". Bet caurviju motīvs būs aktieris, kuram Nacionālā teātra slavenākajā lugā nevienas lomas vēl nav bijis, tāpēc gribas izzināt šīs lugas leģendāros sižetiskos un vēsturiskos pavērsienus," raksta Blauberga.

Galvenajās lomās: Dita Lūriņa, Līga Zeļģe, Daiga Gaismiņa, Indra Burkovska, Ināra Slucka, Inga Misāne-Grasberga, Liene Sebre, Sanita Paula, Uldis Anže, Ainārs Ančevskis, Uldis Dumpis, Juris Lisners, Gundars Grasbergs, Ivars Kļavinskis, Jānis Āmanis, Jānis Vimba, Igors Šelegovskis, Uldis Siliņš, Jurģis Spulenieks.

Raidījuma režisore un scenārija autore – Indra Roga, scenārija konsultante – teātra zinātniece Ieva Struka, video režisore – Linda Ģībiete.

Darbības vieta – latviešu lauku sēta Rīgas robežās. Sadarbības partneris – Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Raidījums "Skroderdienas 4 olekšu distancē" Latvijas televīzijas ēterā būs skatāms 22. jūnijā pulksten 15.00. Pirmsjāņu nedēļā sešu vakaru garumā raidījuma epizodes un to tapšanas stāsti būs atrodami teātra mājas lapā un sociālajos tīklos. Bet pašu izrādi "Skroderdienas Silmačos" Latvijas televīzijā Līgo dienā varēs noskatīties vērienīgajā 2016. gada Druvienas brīvdabas versijā.