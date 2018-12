Par kazaku, kas lūdzās pēc brīvības. Kairiša iestudējuma 'Mumu' apskats

Ivana Turgeņeva stāsts "Mumu" mana laika obligātās literatūras sarakstam ir gājis secen, jo skolas gaitas uzsāku pēc padomju laikiem. Taču, izlasot šo darbu, diezgan ātri ir skaidrs, kas komunistiskajam režīmam tajā šķitis tik izglītojošs un patīkams. Kārtīgus un krietnus strādnieku šķiras pārstāvjus moka un pazemo izvirtusī un garlaikotā buržuāzija. Un, ja uz šo darbu skatās caur šo skaidro ideoloģijas prizmu, sētnieks Gerasims un veļas mazgātāja Tatjana ir ideālie padomju varoņi – šķiru cīņas mocekļi. Vienlaikus nav pat nepieciešams mūsdienu kritiskais skatījums uz sociālisma melnbalto patiesības izpratni, lai saskatītu gan pašā Ivana Turgeņeva stāstā, gan arī Viestura Kairiša iestudējumā Krievu drāmas teātrī pavisam citu problemātiku.

Dzimtbūšanas kritika, kas šķietami ir bijusi Turgeņeva darba galvenais konceptuālais ietvars, izrādē kļūst par stāstu par beztiesiskiem cilvēkiem bez savas gribas. Jau intervijās pirms pirmizrādes režisors Viesturs Kairišs runā par "vergu psiholoģiju", kam var pielīdzināt arī tautā krietni populārāku apzīmējumu "kalpa domāšana". Un tieši šis aspekts palīdz izrādei aizskart daudz mūsdienīgākas tēmas un uzrunāt skatītājus, kuri, visticamāk, savas dzīves laikā ar dzimtbūšanu nav saskārušies.

Par to, ka arī Ivans Turgeņevs ir vēlējies savā fabuliskajā stāstā ielikt ko vairāk par dzimtbūšanas kritiku, liecina viņa radītā atkāpe no reālā notikuma, kurš rakstnieku iedvesmojis sarakstīt "Mumu". Atšķirībā no stāsta varoņa Gerasima īstais dzimtcilvēks vārdā Andrejs pēc savas kundzes nežēlīgās pavēles izpildīšanas turpinājis viņai kalpot līdz pat viņas mūža beigām. – Tad kāpēc Gerasims beigās kā izrādē izmantotās dziesmas varonis – kazaks – izvēlējies brīvību, tomēr izpilda savas kundzes kaprīzo pavēli? Un tieši šeit slēpjas gan Turgeņeva stāsta, gan izrādes lielākā mīkla, par ko jāaizdomājas katram.

Par ko tad ir stāsts (informācija tiem, kuri nav pazīstami ar Turgeņeva stāstu vai nav lasījuši izrādes aprakstu)? Gerasims ir kurlmēms, miesās ražens sētnieks, kurš kalpo pie kaprīzas un acīmredzot arī ļaunprātīgas kundzes. Tatjana ir iebiedēta un klusa veļas mazgātāja ar nelaimīgu likteni (kā norāda viņas dzimumzīmītes uz kreisā vaiga). Gerasimam Tatjana iepatīkas, bet tajā brīdī kundze nolemj veļas mazgātāju izprecināt kurpniekam – alkoholiķim Kapitonam, jo laulības taču ir paredzētas tam, lai glābtu vīriešus no viņu vājībām. Tā nu savu nepiepildīto mīlestību Gerasims pievērš no noslīkšanas izglābtam sunītim – Mumu. Taču arī Mumu neliela pārpratuma dēļ kundzei neiepatīkas, un viņa pavēl no tā atbrīvoties. Un Gerasims to arī izdara.

Kāpēc viņš to izdara? Kāpēc Tatjana apprec nožēlojamo Kapitonu? To ir grūti saprast cilvēkam, kas piedzimis brīvībā un šo brīvību arī saglabājis savas dzīves laikā. Vienlaikus gan nesenākā pagātnē, gan mūsdienās joprojām ir cilvēki, kuri izvēlas paklausīt pavēlēm vai akli sekot ideoloģijām, pat ja tās ir absurdas, vardarbīgas vai atklāti kaitnieciskas. Tieši tāpat mūsdienu Latvijā ir gana daudz cilvēku, kas atceras padomju laikus ar prieku un nožēlo, ka tie ir beigušies. Un lielu tiesu tas ir tieši šīs apgrūtinošās brīvības dēļ – neviens nepasaka priekšā, ko domāt, kam ticēt, kur strādāt, ko vilkt mugurā, kā dzīvot. Ne velti ir neskaitāmi piemēri, kad no ieslodzījuma vai pakļautības atbrīvoti cilvēki, ieguvuši tik ļoti kāroto brīvību, nesaprot, kā tajā funkcionēt, un izvēlas atgriezties savā beztiesiskajā stāvoklī.