Viens no skaļākajiem izteikumiem šīs teātra sezonas sākumā, 2018. gada augustā, bija Latvijas Nacionālā teātra jaunā vadītāja Jāņa Vimbas paziņojums, ka teātris atteiksies no sava ikgadējā "Žurkas" uzveduma, jo "ņirgāšanās par savu valsti, prezidentu vai teātri nav nedz smieklīga, nedz gaumīga". Lūgta to komentēt, teātra kritiķe Silvija Radzobe sarunā "Delfi TV ar Jāni Domburu" Vimbas teikto sauc par "ļoti neapdomīgu un stulbu".

"Manā uztverē neviens satīriskas komēdijas iestudējums nenodarbojas ar ņirgāšanos, bet, kā "Žurkas" gadījumā, ar kādas sabiedriskas problēmas dziļāku vai seklāku komisko analīzi, kas cilvēkiem patīk un ir ļoti vajadzīgs. Drīzāk problēma ir tā, ka pēdējos gados šie iestudējumi bija pavirši un īsti nepildīja savu lomu," sarunā ar Jāni Domburu saka Radzobe.

Viņa arī nepiekrīt teātra izpilddirektoram Ojāram Rubenim, ka Latvijā nav režisoru, kuri spētu iestudēt augstvērtīgu komēdiju.

"Es domāju, ka tas bija pārspīlēti. Varbūt viņš ir meklējis un nav atradis, bet es nedomāju, ka tādu nav," saka pazīstamā teātra kritiķe.

Jau ziņots, ka savas simtās sezonas sākumā Nacionālais teātris jaunā vadītāja Jāņa Vimbas personā paziņoja, ka atsakās no tradicionālā Teātra dienas uzveduma, kas teātra skatītājiem saistās ar teātra žurkas Kornēlijas vārdu, ko uzvedumā daudzus gadus atveidoja aktrise Svetlana Bless. Uzvedums tika veidots kā satīriska parodija par valstī notiekošo un politiskajām aktualitātēm. Neskatoties uz ne vienmēr pozitīvajām kritiķu atsaukmēm, uzvedums bija skatītāju ļoti iecienīts un pieprasīts.

Atgādinām, ka par spīti pārpratumam sezonas sākumā, šogad Teātra dienā Nacionālais teātris pirmizrādīja uzvedumu "Divi vienā", kas sastāvēja no divām daļām – muzikāli teātrāla koncerta un izklaides programmas ar Circeni Drisku, ko atveido aktieris Jānis Skanis.

