Rēzeknes teātra 'Joriks' mākslinieciskais vadītājs būs Mārtiņš Eihe

Sākot jauno sezonu, Rēzeknes teātra "Joriks" līdzšinējo māksliniecisko vadītāju Iļju Bočarnikovu nomainījis režisors Mārtiņš Eihe, informēja teātrī.

Bočarnikovs skaidroja, ka, sākot darbu 2016. gadā, uzstādījis teātrim vairākus mērķus – nodibināt latviešu trupu, pilnveidot repertuāru, kļūt atpazīstamiem Latvijā un kļūt par nominantiem "Spēlmaņu naktī", kas arī sasniegts 2017. un 2019. gadā.

"Sapratu, ka pienācis laiks teātra vadību nodot drošās un uzticamās rokās, lai turpinātu iesākto darbību, tradīcijas, ieviestu jaunas vēsmas un idejas, paplašinātu skatītāju loku Latgalē un Latvijā," pauda līdzšinējais teātra mākslinieciskais vadītājs.

Eihe ir mācījies Ogres vidusskolā, Rīgas 77. vidusskolā, beidzis Latvijas Kultūras skolu, aktiermeistarības studiju teātrī "Skatuve" un Latvijas Kultūras akadēmijas režijas nodaļu. No 2004. gada viņš ir bijis Liepājas teātra aktieris, bet no 2005. gada – teātra režisors. No 2006. līdz 2009. gadam Eihe strādājis kā režisors Valmieras Drāmas teātrī. No 2007. gada vada radošo apvienību "Nomadi".

Par saviem iestudējumiem Eihe vairākkārt saņēmis "Spēlmaņu nakts" nominācijās. 2015./2016. gadā izrāde "Smaržo sēnes"" saņēma "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada mazās formas izrāde". Eihe saņēmis "Ģimenes aptiekas" balvu "Sudraba piesta 2011" kā režisors sezonas labākajai izrādei, kas veltīta ģimenes un personīgo problēmu atspoguļojumam.

Arī pašlaik Eihe strādā dažādos Latvijas teātros un projektos, kā arī izrādes tiek iestudētas ārvalstīs. Rēzeknes teātrī viņš sācis strādāt 2017. gadā, kad uzveda Fausto Paravidino "Divi brāļi", 2019. gada nogalē iestudējis Ingmara Bergmana "Rudens sonāti". Šajā sezonā Mārtiņš iestudēs dažādas izrādes latviešu un krievu valodā. Kā jaunums un izaicinājums uz Rēzeknes teātra skatuves būs Antona Čehova "Kaija", kas tiks iestudēta bilingvāli visam aktieru ansamblim.