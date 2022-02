Rēzeknes teātrī 'Joriks' iestudēta izrāde latgaliešu valodā 'Muols'

Rēzeknes teātrī "Joriks" no 22. līdz 25. februārim, katru vakaru pulksten 19 varēs noskatīties jaunu izrādi "Muols". Šis ir teātra otrais iestudējums, kurā dzirdama latgaliešu valoda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta teātra pārstāvji, izrāde balstīta intervijās ar šodienas keramiķiem un stāstos par jau aizgājušiem Latgales podniekiem. Latvijas kultūras kanonā iekļautā Latgales podniecība tuvplānā atklāj vērtību maiņu vēsturi, laikmetu mirstību, tradīciju sajaukšanos, cilvēka centienus visos laikos apvienot izdzīvošanu ar skaistā radīšanu.

Vairākās reliģijās cilvēka izcelšanās ir saistīta ar mālu. Latgales keramika kā metafora atklāj latgaliešu valodas un kultūras trauslumu. Meistaru paaudzes, kurās ar mālu darbojās visi ģimenes locekļi, vērienīgas personības un neatlaidība saglabāja tautas podniecību līdz šodienai vismaz vienā Latvijas novadā. Kā atgādinājums, ka cilvēks var stāties pretī nepateicīgam laikmetam, pirms atdot sevi atpakaļ mālam.

Izrādes laikā, ieelpojot māla smaržu un pieskaroties tam, skatītāji tiek aicināti piedalīties ceļojumā no aizvēstures līdz mūsdienām. No māla pikas līdz lauskām. No bērna, kurš apmeklējis vienu keramikas nodarbību, līdz māksliniekam, kurš materiālam atdevis visu dzīvi. Dažkārt – pat pārāk daudz, vēsta iestudējuma veidotāji.

Izrādes režisors - Mārtiņš Eihe, scenogrāfija un kostīmi - Paraskēva Deikina. Iestudējuma radošajā komandā darbojās dramaturģe Rūta Holendere, mūzikālā noformējuma autore Liene Skrebinska. Izrādē piedalās: Liena Šmukste, Liene Skrebinska, Jānis Kronis ("Kvadrifrons")

Izrāde latviešu un latgaliešu valodā. Ieteicamais vecums: 14+

Biļetes iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs. Izrāde iekļauta programmā "Latvijas skolas soma".