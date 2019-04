Rīgas cirka arēnā ar unikālu konceptkabarē šovu uzstāsies apvienība no Zviedrijas

Par izrādes nozīmību šajā laikā un vietā stāsta Liene Pērkone, Rīgas cirka vadītāja: "Šāda jauna mākslas darba izrādīšana Rīgas cirka arēnā ir īpašs notikums arī mums pašiem. It īpaši tāpēc, ka Svalbard Company laikmetīgā cirka vidē ir ļoti atpazīstami un, nedēļu pirms kopīgi vērsim vaļā durvis viesiem, viņi mitināsies Rīgas cirkā. Šajā laikā viņi šo site-specific konceptizrādi radīs tieši mūsu arēnas apaļajai formai un, sadarbībā ar vietējiem māksliniekiem, iedvesmosies no ēkas vēsturiskās atmosfēras. Esam ļoti lepni, ka varam to Latvijas iedzīvotājiem piedāvāt, bet vēl jo vairāk – notikums pasvītro to, cik nozīmīgs ir darbs, ko veicam pie cirka jomas attīstīšanas caur rezidenču programmu."

Biļetes iespējams iegādāties Rīgas cirka mājaslapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā.