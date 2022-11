Toms Treinis Valmierā iestudējis Hercoga 'Ģimenes romānu'

Šī gada 4. novembrī Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi piedzīvos iestudējums "SIA Ģimenes romāns" Toma Treiņa režijā, kas veidots pēc Vernera Hercoga filmas "Ģimenes romāns" (Family romance, llc) motīviem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" vēsta teātra pārstāvji, izrāde atklāj stāstu par kādu īpatnēju uzņēmumu Japānā, kura darbības mērķis ir mazināt 21. gadsimta izplatītāko saslimšanu, kas nepazīst nedz ģeogrāfiskas robežas, nedz kultūras atšķirības – vientulību.

"Uzlūkojot Japānas kultūru un tās iedzīvotāju mentalitāti no mūsu skatupunkta, var likties sarežģīti saskatīt vienojošo, tomēr, lai arī Rīgu un Tokiju šķir vairāk kā desmit tūkstoši kilometru – vai tik pat vērienīgs ir arī atstatums starp cilvēkiem? Japānā indivīda vērtību nosaka statuss sabiedrībā un apkārtējo atzinība. Bet kāda ir mūsu mēraukla? Japāņu mentalitātei raksturīgo atturīgumu ietekmējusi ģeogrāfija, izolējot to no kontinenta. Bet kas mūs piespieda dzīvot viensētās? Japānas kultūrā nav pieņemts skaļi izpaust savas emocijas, runāt par problēmām un pārdzīvojumiem. Bet vai mēs sev to ļaujam?" jautā iestudējuma veidotāji.

Izrādes radošajā komandā darbojas scenogrāfs Kristaps Kramiņš, kostīmu māksliniece Marta Treine, gaismu mākslinieks Niks Cipruss, komponisti Mārtiņš Zariņš, Sho'on Shibata (Japāna) un kustību konsultants Aigars Apinis.

Lomās: Aigars Apinis, Rūdis Bīviņš, Artis Jančevskis, Māra Mennika, Ieva Puķe, Skaidrīte Putniņa un Diāna Krista Stafecka.

Teātra pārstāvji arī atgādina, ka novembra repertuārā ir arī izrādes "Kalendārs mani sauc", "Visas labās lietas", "Vēlā mīla", "Es neesmu klaviernieks", "Nelabie. Pēc Dostojevska", "Rinda", "Amerikāņu bizons" un "Mēs, roks, sekss un PSRS".

Ar pilnu novembra repertuāru var iepazīties un biļetes iegādāties www.vdt.lv un visās "Biļešu paradīzes" kasēs.

Jau ziņots, ka teātra rekonstrukcijas dēļ, izrādes VDT joprojām notiek tikai Apaļajā zālē, kā arī koncertzālē "Valmiera".

Tāpēc teātra pārstāvji vērš skatītāju uzmanību, ka teātra ēkas būvniecības procesa dēļ jārēķinās ar atsevišķām neērtībām – ieeja teātrī no Ziloņu ielas puses, uzturēšanās tikai Apaļajā zālē, autostāvvietu skaits pie teātra ir samazināts, labierīcības atradīsies ārpus teātra telpām. Skatītāji aicināti ierasties ne ātrāk kā 30 minūtes pirms izrādes sākuma.