Zelta jaunatnes reibinošā balle. Recenzija par iestudējumu 'Nelabie. Pēc Dostojevska'

Iespējams, tādēļ Stavrogins savu grēksūdzi tēvam Tihonam par meitenītes izvarošanu un novešanu līdz pašnāvībai nolasa absolūti lietišķi, gluži kā zinātnisku referātu. Te nav nedz nožēlas, nedz izaicinājuma. Vērtību relatīvisms šajā izrādē svin savu uzvaras gājienu. Vai tieši tā ir bijis mērķēts vēstījums – grūti teikt. Katrā gadījumā izrāde izjundī daudz smagu jautājumu bez skaidrām atbildēm. Te gan uzreiz jābilst, ka smagas ir pēcdomas, ne pats izrādes skatīšanās process. Pati izrāde līdzinās dzirkstošam dzērienam, kas uzjundī prieku un ļaušanos, jo pamatā uz skatuves valda elegance un dzīves baudīšana.

Izrādē ir tik daudz kā atpazīstama. Var to attiecināt tieši tik konkrēti uz Latvijas šodienas politiku, bet var domāt arī plašākos lokos un rast lielākas kopsakarības arī ar pasaules politiskajiem procesiem. Jo vairāk laika mani šķir no izrādes skatīšanās brīža, jo nopietnākas domas izrāde iekustina. Un, iespējams, dažas no tām nav pat tieši saistītas ar skatuves darbību. Skaidrs ir viens: šis nav nekāds krievu trijjūgs, kas trauc tālē, bet mūsu pašu labi skolotās zelta jaunatnes vadīts braucamais pretī jaunai sabiedrībai, un Dievs vien zina, kur tas mūs aizvedīs.