'Mēness aptieka' – darbavieta, kas veicina izaugsmi

""Mēness aptiekai" un tās darbiniekiem "Best Places to Work" sertifikāts un piešķirtais apbalvojums ir ļoti nozīmīgs, jo tā ir starptautiska atzinība par kopīgi paveikto. Uzņēmuma kolekcijā ir ne tikai šī balva kā labākajai darbavietai, bet arī apbalvojumi kā mīlētākajam zīmolam un par ieguldījumu ilgtspējā. Tie apliecina, ka uzņēmums patiešām daudz iegulda gan saviem darbiniekiem, gan arī klientiem un sabiedrībai svarīgos projektos," saņemot starptautisko novērtējumu – "Best Places to Work" sertifikātu – saka "Mēness aptiekas" personāla vadības direktore Baiba Pedraudze.

Kas ir viena no būtiskākajām darba sastāvdaļām "Mēness aptiekā"?

""Mēness aptieka" saviem darbiniekiem nodrošina mācību programmas, kas ir ļoti nozīmīga darba procesa sastāvdaļa. Mēs apmācām un mācām savus darbiniekus, gan uzsākot darba gaitas, gan tās turpinot un kāpjot pa karjeras kāpnēm. Mācības noris gan klātienē, gan attālināti. Mācību metodes ir inovatīvas, viegli uztveramas, dinamiskas – aktīvi izmantojam spēļu metodes. Mācību procesi ir nozīmīgi un svarīgi gan uzņēmumam, gan darbinieku izaugsmei.

Ko jūs vēlētos teikt potenciālajiem darbiniekiem, kas, iespējams, vēlas strādāt "Mēness aptiekā"?

Gribētu uzsvērt, ka "Mēness aptiekā" ir darbs ne tikai farmācijas, bet arī dažādu citu jomu speciālistiem. Strādājot "Mēness aptiekā", iegūsiet gan stabilitāti, gan pieredzi daudzos interesantos, dinamiskos, atraktīvos un aizraujošos projektos. Aktīvas un piesātinātas mums ir ne tikai darba dienas, bet arī kopīgie svētki.

Kas apliecina to, ka "Mēness aptieka" ir labākā darbavieta?

Strādājot "Mēness aptiekā", patiešām ir iespējas profesionāli augt un virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, mācīties mūža garumā. Ar dažādām mācību programmām atbalstām gan jaunos speciālistus, kuri vēl tikai apsver domu par darbu farmācijas nozarē vai aptiekā, gan tos, kuri ir jau pieredzējuši un vēlas apgūt zināšanas dažādos kursos. Farmācijas nozarē nemitīga zināšanu papildināšana ir īpaši būtiska, jo farmācijas zinātne un tehnoloģijas nepārtraukti un strauji attīstās.

Tāpat pie mums "Mēness aptiekā" var augt arī "horizontāli", proti, var pildīt dažādus profesionālos pienākumus un mainīt savu darba pozīciju uzņēmumā – ne tikai strādāt aptiekās, bet arī citās nodaļās un veikt citas funkcijas. Mums ir kolēģi, kuri savas darba gaitas uzņēmumā sākuši, strādājot aptiekā, bet šobrīd ir uzņēmuma vadības komandā. Arī tāda izaugsme ir realitāte.

Mūsu darbs dod piepildījumu dzīvē un gandarījumu, jo ik dienu darām jēgpilnu darbu, rūpējoties par mūsu klientiem. Mēs lepojamies ar kolēģiem, kuri savas darba gaitas savulaik sākuši kā farmaceiti "Mēness aptiekā", bet šobrīd ir neatņemama mūsu aptieku vadības komandas daļa!