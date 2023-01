Daudzviet Latvijā autoceļi apledo; strādā 100 ziemas tehnikas vienības

Trešdienas rītā sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi".

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 100 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Tallinas šoseja (A1) visa maršruta garumā;

Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Cēsu pagriezienam un no Alūksnes līdz Veclaicenei;

Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Valkai;

Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) visa maršruta garumā;

Daugavpils šosejas (A6) posmā Rīga-Pļaviņas un Daugavpils-Pāternieki;

Liepājas šoseja (A9) posmā Apšupes krustojums-Annenieki;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras līdz Usmai;

autoceļš Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai;

autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visa maršruta garumā;

Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā;

Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā;

valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Liepājas, Rīgas, Saldus un Ventspils apkārtnē.

Nokrišņu un atkušņa ietekmē pastiprinājies šķīdonis uz grants ceļiem Kurzemē un valsts dienvidu daļā, patlaban transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 44 grants ceļu posmos. Vienlaikus grants ceļi daudzviet joprojām ir apledojuši, tāpēc autovadītājiem jāizvēlas drošs braukšanas ātrums un jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Vietām braukšanu apgrūtina arī risas un bedres ledū, kas izveidojušās, kūstot sniega kārtai, ar kuru grants ceļi tiek uzturēti ziemā, informē LVC.

Šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem būtiski pasliktinās, jo ceļa segas būs pārmitrinātas, zaudēs nestspēju. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām, informē uzņēmumā.

Aicinām autovadītājus būt piesardzīgiem un izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, un ieplānot papildu laiku ceļam.