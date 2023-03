Dienā uzsnieg astoņi centimetri – Rīgu pārklājusi biezākā sniega sega kopš decembra

Sestdien galvaspilsētas centrā sniega segas biezums pieaudzis līdz 19 centimetriem, un iepriekšējo reizi tik dziļš sniegs Rīgā bija pērnā gada decembra vidū, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Pirms tam biezāka sniega sega Rīgā bija 2021.gadā – tā gada februārī maksimālais sniega biezums sasniedza 28 centimetrus, decembrī bija 25 centimetrus bieza sniega kārta. Savukārt 2010. un 2011. gada sākumā sniega dziļums Rīgā sasniedza 60 centimetrus, 2010. gadā vēl arī marta vidū galvaspilsētu klāja 60 centimetrus augsta sniega kārta.

Kopš sestdienas rīta sniega biezums galvaspilsētā palielinājies par astoņiem centimetriem. Dobeles novērojumu stacijā tas audzis no nulles līdz desmit centimetriem, Madonā – no 33 līdz 41 centimetram, Gulbenē – no 23 līdz 30 centimetriem, pārējās novērojumu stacijās sniega biezuma izmaiņas bijušas mazākas.

Latvijas lielāko daļu klāj 5-35 centimetri sniega, vietām Vidzemē un Latgalē sniegs ir dziļāks. Biezākā sniega sega novērojumu stacijās sestdienas pievakarē ir 49 centimetri Alūksnē un Dagdā, kā arī 54 centimetri Priekuļos.

Sinoptiķi prognozē, ka nākamās nedēļas pirmajā pusē sniegs strauji kusīs un iespējama zemāko vietu applūšana.