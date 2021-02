Kurzemē pēc spēcīgas snigšanas visvairāk sniega sega pieaugusi Saldū

Latvijā svētdien, 14. februārī, daudzviet gaidāma snigšana. Kurzemē snigšana dienas pirmajā pusē bija stipra un vietām apgrūtināja redzamību, brīdināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti. Visvairāk – par 13 centimetriem – sniega sega augusi Saldū.

Iepriekš meteorologi brīdināja, ka valsts rietumdaļā sniega segas biezums palielināsies par vidēji 5 līdz 7 centimetriem. Piekrastē arī putināja – ceļi ir slideni un redzamība snigšanas laikā ir pasliktināta.

Visspēcīgāk sniga no rīta un dienas pirmajā pusē Kurzemes centrālajā daļā. Saldus novērojumu stacijā sniega segas biezums palielinājās no 22 līdz 35 centimetriem, Kuldīgas meteoroloģiskajā stacijā - no 12 līdz 17 centimetriem. Līdz ar to Saldū izveidojusies dziļākā sniega sega valsts novērojumu staciju tīklā, bet, jaunajam sniegam sablīvējoties, tuvākajās dienās sniega sega saplaks.

Citās novērojumu stacijās sniega segas biezums ir no deviņiem centimetriem Rucavā un Ventspils ostā līdz 31 centimetram Siguldā, 33 centimetriem Alūksnē un 34 centimetriem Dagdā.

Dienas laikā debesis brīžiem skaidrosies, vietām gaidāms arī sasalstošs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1…-2°, austrumos -2…-6°.

Rīgā būs mākoņains, dienas otrajā pusē brīžiem skaidrosies. Pa laikam gaidāmi nokrišņi - sniegs, iespējams arī sasalstošs lietus. Pūtīs mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, vakarā brāzmās līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra būs 0…-2°.

Atbilstoši pašreizējai "Global Forecast System" prognozei tuvākajās dienās Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Ievērojami siltāks laiks iespējams, sākot ar 20. februāri, un mēneša pēdējā nedēļā valsts rietumu daļa var palikt bez vienlaidu sniega segas.