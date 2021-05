Naktī uz pirmdienu gaidāms stiprs vējš, lietus un sniegs, brīdina glābēji

Naktī uz pirmdienu Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona, tāpat gaidāms spēcīgs ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, portālu “Delfi” informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Valsts centrālajos un austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši – gaidāms lietus, slapjš sniegs un kopējais nokrišņu daudzums gan naktī, gan dienā sasniegs 20-25 milimetrus. Diennakts laikā vietām 40-50 milimetrus, kas ir tuvu mēneša normai. Brīžiem nokrišņi būs stipri un redzamība apgrūtināta, brīdina VUGD. Vietām var veidoties dažus centimetrus bieza sniega kārta, ceļi var būt slideni.

Nakts otrajā pusē nokrišņu zona sasniegs arī Rīgu – gaidāms ilgstošs lietus, iespējams arī slapjš sniegs.

Tāpat nakts otrajā pusē daudzviet Latvijā ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, no rīta vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem. Pirmdienas rītā laika posmā no 8 līdz 11 līča piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē.

VUGD atgādina, ka jābūt informētiem par potenciāli plūdiem visvairāk pakļautajām teritorijām. Jāņem vērā, ka laika apstākļi var traucēt āra aktivitātēm. Braukšanas apstākļus uz ceļa var apgrūtināt pasliktināta redzamība un akvaplanēšana.

Nolauzti koku zari, nefiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu, tādēļ atsevišķas āra aktivitātes var tikt traucētas, brīdina VUGD.

Portāls "Delfi" jau rakstīja, ka naktī uz pirmdienu Latvijā no dienvidiem ieradīsies ciklons ar stipru vēju un lielāko nokrišņu daudzumu kopš pagājušā gada, brīdina sinoptiķi.