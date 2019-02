Liepājā uzstāsies brāļu – džezmeņu trio '3xHess' no Dānijas

Svētdien, 10. martā, plkst. 18.00 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" pirmo reizi koncertēs džeza trio no Dānijas "3xHess". Turpinot 27. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu, trīs brāļi – Eiropā un Amerikā pieprasīti džeza mūziķi – piedāvās iespēju iepazīties ar Ziemeļvalstu džeza mūzikas labākajām tradīcijām.

Saksofonists Emīls Hese (Emil Hess), pianists Nikolajs Hese (Nikolaj Hess) un bundzinieks Mikels Hese (Mikkel Hess) kopā ierakstījuši neskaitāmus albumus un koncertējuši visā pasaulē. Šobrīd viņus vienlīdz bieži var sastapt kā Kopenhāgenā, tā Ņujorkā. 2014. gadā brāļi par savu mūzikas albumu Music For Mum & Dad saņēmuši Dānijas Mūzikas balvu kategorijā "Gada labākais džeza mūzikas albums". "Interesanti, drosmīgi un neticami piesātināti! Mūzika turpina pārsteigt visa albuma garumā. Noturot nemitīgu klausītāja uzmanību, noskaņa mainās vairākas reizes. Ļoti eleganti! Mūziķi izcili saspēlējas, un viņu radītajai mūzikai reizē piemīt rotaļīgums un skaista vienota veseluma izteiksme," par trio raksta Dānijas Mūzikas balvas žūrija.

Trīs brāļi kopā muzicējuši lielāko daļu savas dzīves, kas radījis tikai viņiem vien raksturīgu džeza mūzikas izpratni un skanējumu. Liepājas džeza vakarā, kas notiks "Lielā dzintara" Dzintara Jurgelaiša zālē, viņi spēlēs paši savu orģinālmūzikas repertuāru – džeza mūziku ar improvizācijām un dažādiem ritmiskiem un melodiskiem akcentiem. Lai gan programma pamatā piedāvās Ziemeļvalstu džezu ar skandināvu dziesmu melodijām, tajā būs saklausāmi arī amerikāņu džeza ritmi, Āfrikas tautu mūzika, populārās un klasiskās mūzikas elementi, kas saplūstot vienā veselumā, rada īpašo, nevienam citam neatdarināmo brāļu Hesu skanējumu.

(Dziesma Goodnight no albuma Music for Mum and Dad)

Džeza koncerti jau kļuvuši par Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla tradīciju. Gadu gaitā tajā uzstājušies tādi džeza mūzikas meistari kā Grammy balvas laureāts, pianists Rolando Luna, latīņu džeza un flamenko pianists Čano Domingezs, pasaulslavenais džeza lielmeistars Džulians Džozefs, izcilais dāņu džeza mūziķis Nikolajs Bensons un daudzi citi. Liepājas Simfoniskā orķestra izlolots 27. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls no 9. līdz 16. martam notiks orķestra mājvietā – Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Divu nedēļas nogaļu garumā izskanēs pieci izcili koncerti, kas līdzās Liepājas Simfoniskā orķestra skanējumam iepriecinās ar pasaulslavenā čellista Miša Maiska, talantīgā pianista Vestarda Šimkus, spožā igauņu diriģenta Risto Josta, kamerorķestra "Sinfonietta Rīga", Valsts Akadēmiskā kora "Latvija", kā arī citu zvaigžņu uzstāšanos. Plašāk par koncerta programmu: liepajassimfoniskais.lv .

Festivāla norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, Liepājas pašvaldība, Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, AS "Latvenergo", Dānijas vēstniecība Latvijā un Dānijas Kultūras institūts. Biļetes uz festivāla koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv.