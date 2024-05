Pirms nepilna gada Latviju pāršalca vēsts, ka aktierim Artūram Skrastiņam atņemta iespēja ierunāt pašam tik mīļo "The Simpsons" multenīti. Tobrīd multfilmas fani pat rakstīja vēstules TV3 ar prasību atjaunot Skrastiņu "Simpsonu" runasvīra amatā. Viņu lūgšanas atradušas dzirdīgas ausis.

Skrastiņš "Simpsonu" balsī runāja no pašas pirmās sezonas, ar šo multeni izaugusi jau vesela paaudze. Pērnais gads bija pirmais, kad viņš no šiem pienākumiem atstādināts. Ne viens vien aktieris pauda, ka darbs ir jauks, taču slikti atalgots. Arī Skrastiņš pērn nenoliedza, ka viens no faktoriem televīzijai izvēlēties citu balsi varētu būt Skrastiņa vēlme pēc augstākas samaksas.