“Priekšlikumu noraka,” saka tā autors, Rīgas domes (RD) deputāts Igors Kļaviņš no opozīcijā strādājošās “Progresīvo” frakcijas. Viņa nodoms paredzēja par 153 000 eiro gadā ar higiēnas priekšmetiem apgādāt visas 128 izglītības iestādes Rīgā. Idejiski šāds priekšlikums pēc tautas iesaistes jau nonācis arī Saeimā, taču Kļaviņš vēlējies, lai Rīga to izdara pirmā. Balsojumā pārliecinoši lielākā daļa atturējās, taču trīs deputāti pauda stingru pret, starp tiem – Ieva Brante un Ieva Siliņa no koalīcijā ietilpstošās NA “VL-TB/LNNK”/LRA frakcijas.