"Tu paskaties uz sevi, pēc kā tu izskaties! Tu esi resna!" – šādus vārdus pēc darba pārrunām Siguldas pašvaldībā reiz dzirdēja pasākumu režisore Liene Baltruka, kurai tika liegts strādāt pie pašvaldības rīkotiem notikumiem viņas toreizējā izskata dēļ. Liene raidījumā "Par TO pašu" atklāti stāsta, kāda bija dzīve ar milzīgu lieko svaru, un kāda tā ir tagad – kad viņa atbrīvojusies no apmēram 60 kilogramiem. Liene to paveica ar kardinālāko no vājēšanas metodēm, proti, bariatriju. Raidījums pilnā garumā noskatāms "Delfi" satura abonentiem.