"Tas ir melīgs stereotips," – par frāzi, ka sievietēm jāizvēlas starp ģimeni un spožu karjeru, saka politiķis Imants Parādnieks. Viņaprāt, sievietes to var apvienot. Parādnieks raidījumā "Par TO pašu" sauc vairāku sieviešu uzvārdus, kurām karjeru un bērnu audzināšanu izdevies itin labi apvienot. Kā vienu no piemēriem viņš min dziedātāju, trīs meitu mammu Anci Krauzi. Auzere mākslinieci labi pazīst un saka, ka Krauze nolika karjeru malā, lai audzinātu bērnus. Pilns raidījums noskatāms "Delfi" satura abonentiem.

"Princips "vai nu karjera, vai ģimene", ir greizs pēc definīcijas," saka Parādnieks raidījumā, kurā citstarp diskutējam par šobrīd tik populāro "childfree" jeb bezbērnu modeli. Lūk, Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai ir septiņi bērni! Un viņa neesot nekāds izņēmums, proti, daudzas karjerā augstu uzkāpušas dāmas spējušas "bērnkopību" apvienot ar darbu. Viņš min arī Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu, kura ir trīs bērnu mamma. No pašmāju šovbiznesa sievietēm Parādnieks akcentē režisori Kristīni Garklāvu un dziedātāju Anci Krauzi. Krauze, viņaprāt ir piemērs, kā sievietei spēt apvienot karjeru ar ģimeni.

Finansiste un izteikta karjeras lēdija Ilze Auzere ir strikta: Krauze nolika savu karjeru malā, lai nodotos ģimenei. Un darīja to apzināti. "Es viņu pazīstu, viņa to nenožēlo. Bet tas ir fakts," Auzere saka par to, ka Krauzei tomēr bija jāveic šī izvēle – karjera vai bērni. Finansiste norāda uz būtisku niansi: pirms bērnu laišanas pasaulē dziedātāja jau bija izveidojusi karjeru un daudz sasniegusi. "Viņa ir pirmā plāna zvaigzne," uzskata Parādnieks, bet Auzere atbild: "Viņa to sasniedza tad, kad vēl nebija bērnu". Ance Krauze uz skatuves šobrīd ieraugāma pavisam reti, tikai īpašos notikumos.

"Par TO pašu" studijā viesojas arī četru bērnu māmiņa Renāte, kura uzskata, ka bērni ir Dieva doti, un Dievs parasti parūpējas arī par to, lai visus var pabarot un apģērbt. Visi viņas bērni staigājot "firmas botās", un to nodrošinājusi paļāvība uz augstākiem spēkiem. Sieviete arīdzan domā, ka tām, kas nevēlas bērnus, iemesls būtu jāmeklē psihologa vai psihoterapeita kabinetā, jo vīriešiem un sievietēm vēlme pēc bērniem ir dabiska. Ja tās nav, tad iemesli, iespējams, meklējami kādās līdz šim neatklātās bailēs vai traumās.

Un kā ar atgriešanos darba dzīvē pēc tam, kad mazuļi viens pēc otra izauklēti? Izrādās, tas mammām nepavisam nav viegli. "Daudzām ļoti kritusies pašapziņa un pašvērtējums," spriež karjeras konsultante Vineta Bērziņa, kura palīdz māmiņām atgriezties darba tirgū.

