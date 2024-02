Vienā jaukā brīdī vairs nesaņem ilgi gaidīto atbildi no kāda cilvēka. Nekas par to neliecināja, viss taču it kā bija labi, bet pēkšņi – klusums. Kādēļ mēdzam ignorēt cilvēkus jeb "izgaist", nepasakot iemeslus? Un kā tas patiesībā mūs ietekmē?