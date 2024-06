Atceros savu pašu pirmo randiņu, īpaši satraukumu un mulsumu, kas to pavadīja. Taču, kad man jau bija pāri 30 un atkal biju brīvas meitenes statusā, randiņi vairs nešķita tik satraucoši, drīzāk atgādināja darba pārrunas. Abas puses izliekas labāks, nekā ir, un cer, ka tieši viņi kontrolē situāciju. Ar gadiem un pieredzi satraukums mazinājās, bet intriga mani nepameta, domājot par to, kā būs? Vai atradīsim sarunu tematus? Kur iesim, ko darīsim? Vai es viņam patikšu? Man pat prātā neienāca, ka nāksies piedzīvot to, ko atstāstu šajos savos spilgtākajos randiņos. Vīriešu vārdi ir mainīti, bet notikumi un sajūtas – tieši tādi.