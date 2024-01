Ja 2023. gadā dominēja jūsma bija par un ap tīru, lakonisku estētiku, jau pirmajās 2024. gada dienās modes rats ir pagriezies pa 180 grādiem un minimālisma vietā sevi piesaka izaicinājums – "mafijas sievas estētika". Seksapīla, mazliet agresīva un pārspīlēta, bet galvenais aksesuārs un akcents – drosmīga, pašpārliecināta un vēsa attieksme.

Viņas var visu!

Kā dāvana mafijas drāmas "The Sopranos" 25 gadu jubilejā ir aktualizējusies tendence, kuras vēsture meklējama 1980., 1990. gados un šajos efektīgajos, kriminālajos tēlos. Karmella Soprano ("The Sopranos"), Elvīra Hankoka ("Scarface"), Kārena Hilla (" Goodfellas "), Rozalīna Rosenfelda ("American Hustle") ir mafiozo ģimeņu grupējumu līderu sievas, jaunās estētikas iedvesmas avoti.

Šo līderu sievas realitātē (kā informē Lasvegasas "The Mob Museum") esot kontrolējušas pat trešdaļu finanšu resursu, dažas pat pielikušas roku narkotiku iepakošanā un vienlaikus pildījušas tradicionālos pienākumus ģimenē – ēdiena gatavošanu, mājas uzkopšanu un bērnu audzināšanu. Sievietes, kuru spēkos ir veikt vairākas darbības vienlaikus. To izdevumā "The Daily Telegraph" apstiprinājis arī Itālijas policijas priekšnieks Gaetano Maručija: "Viņas bija vai nu atraitnes vai laulenes cietumā ieslodzītajiem bosiem. Sieviešu rokās bija vadības groži un viņas ar grožiem manipulēja pat asāk nekā vīri."